Uma coleção de jarras em cerâmica com cunho português

vá buscar esta musa para ser a referência da sua nova coleção de jarras, que assinala a

Esta é uma coleção limitada, inspirada na mitologia grega, e que conta com apenas 21 exemplares. Foto: Hélder Bento

CHLORIS, a nova coleção da DING DONG para comemorar a chegada da primavera. Foto: Hélder Bento

Joaquim Pombal é mestre na arte da cerâmica. Foto: Joaquim Pombal

Davide Gomes e Michael Miranda são os fundadores da DING DONG. Foto: D.R

Chloris era conhecida na mitologia grega como uma deusa da natureza, uma musa das flores e da primavera.. Pensadas com a finalidade de manter as flores o mais bonitas e bem conservadas possível e integrar-se na decoração da casa, são uma edição limitada 100% portuguesa.A coleção é assinada pela DING DONG em colaboração com o experiente ceramista portuguêsas peças foram produzidas manualmente, uma a uma. Cada uma das jarras é trabalhada ao detalhe, de modo a torná-lase com a identidade deste estúdio:em dois modelos e duas cores diferentes: azul e branco.Estão disponíveis no website da marca ou numa das lojas em Lisboa ou no Porto, a partir de 23 de março.