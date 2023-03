A “Viagem”. Uma exposição de cerâmica e tapeçaria

O músico lisboeta está de volta em nome próprio com Popular Jaguar, um “álbum terapêutico e autobiográfico”, como revela nesta entrevista à Must, no qual viaja pelas várias geografias da sua música. Em paralelo, lançou também o livro Ínfimas Coisas, com fotografias, textos e memórias das muitas viagens que tem feito.