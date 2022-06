Vinhos para comemorar a rainha dos deuses

Herdade do Rocim Sommelier Edition – Rudolfo Tristão 2020

Um vinho da talha com enologia a duas mãos, Pedro Ribeiro e Rudolfo Tristão, da sub-região da Vidigueira de solos pouco produtivos de origem granítica. A partir do blend das castas Moreto, Tinta Grossa e Trincadeira, com vinificação em talha pelo processo tradicional, estagiou durante três meses em garrafa. €21.45

Herdade do Rocim Sommelier Edition – Rudolfo Tristão 2020

Menin Grande Reserva Branco 2020

A recente vinícola de Rubens Menin e Cristiano Gomes, mas proprietária de terroirs muito antigos, fez sair um branco monocasta Arinto proveniente de uma seleção de várias parcelas. Com enologia de João Rosa Alves e Tiago Alves de Sousa, o vinho fermentou em barricas de carvalho durante 20 dias onde, posteriormente, estagiou mais seis meses com bâtonnage periódica. €50

Grande Reserva Branco 2020

Val Moreira Reserva Tinto 2018

Um vinho premiado em vários concursos, entre os quais o Portugal Wine Trophy 2022, que lhe atribuiu a medalha de ouro. Um DOC Douro feito pelo enólogo Ricardo Gomes, com as variedades Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Sousão. Depois de vindima manual e fermentação em cubas de inox, estagiou 12 meses em barricas de 500 litros e de 225 litros de carvalho francês. €24

Val Moreira Reserva Tinto 2018

Adega Ponte da Barca Loureiro Premium 2019

Um DOC verde monocasta Loureiro com enologia de José Antas Oliveira obtido a partir de uma rigorosa seleção de uvas de uma das castas mais emblemática da região dos vinhos verdes. Uvas de cepas com cerca de 15 anos vinificadas de formas cuidadosa, com maceração suave e decantação durante 12 horas. O vinho é mantido em cubas para, posteriormente, ser estabilizado e engarrafado. €4,65

Adega Ponte da Barca Loureiro Premium 2019

Monte de Pinheiros Branco 2021

Um lançamento da Adega Cartuxa em honra da herdade que outrora foi centro de lavoura da família Eugénio de Almeida. Em cooperação com a fundação, a Cartuxa apresentou este branco produzido a partir das castas Antão Vaz, Roupeiro e Arinto. O vinho foi elaborado através de processos inovadores numa adega tecnologicamente avançada. €3,69

Monte de Pinheiros Branco 2021

Alvarinho Deu La Deu 2021

Mais um vinho com medalhas para apresentar, neste caso a "Bacchus de Oro" em Espanha, entre outros galardões. Feito exclusivamente da casta Alvarinho e com uvas selecionadas, foi sujeito a decantação e fermentação controlada. Os responsáveis garantem que pode ficar quatro anos em garrafa sem perder as suas qualidades. Com 91 pontos na "Wine Enthusiast" na colheita de 2018, este branco está nos "top 5 best-seller" de Alvarinhos em todo mundo. €6,99