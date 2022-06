Pronúncia do Norte. Um vinho que é praticamente uma banda sonora

Dirk Niepoort lançou um vinho em homenagem aos gloriosos GNR. Intitulado com sabedoria de Pronúncia do Norte, é um vinho elegante e cheio de caráter, tal como a banda. Um vinho do Douro, obviamente, de Tinta Roriz, Touriga Franca e muitas outras castas que encontramos nos tradicionais encepamentos da região, todas contribuindo para aumentar a complexidade e a alegria no copo… tal como num concerto dos GNR. Uma coisa é certa: só um tolo o chamaria de torpe.

GNR Foto: D.R

O Pronúncia do Norte foi buscar uvas a diferentes terroirs no Douro, uma espécie de best of, de vinhas entre os 30 e os 60 anos, plantadas entre os 150 e os 500 metros. Sendo sabido que nem Tóli César Machado, Jorge Romão ou Rui Reininho são propriamente enólogos, a verdade é que os elementos da banda provaram e contribuíram para este resultado final que, diga-se, vai ligar muito bem com carnes brancas, grelhados, ou pratos vegetarianos. Um tinto fresco, perfeito até para o verão, razão pela qual aconselhamos servir a uma temperatura mais baixa, a rondar os 14 graus.

Pronúncia do Norte 2019 Castas: Tinta Roriz e Touriga Franca (os antigos chamavam-lhe Francesa). Estágio: 22 meses em barricas de carvalho francês. € 20 Foto: D.R

Para Dirk Niepoort, a vida (e a sua marca) é "feita de amizades," e os GNR estão entre os amigos de longa data, "com quem temos brindado muitas vezes ao longo dos anos. Por isso nada melhor do que celebrar estas relações especiais" disse, a propósito do Pronúncia do Norte e dos 40 anos de carreira do grupo portuense. Bom vinho e boa música. No fundo, a harmonização perfeita. Obrigado a ambos.