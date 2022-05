Vamos à esplanada do restaurante mais infame de Lisboa?

Lisboa é a cidade que desperta para o verão ainda em maio. As esplanadas misturam sotaques, enchem-se, os cocktails vão chegando à mesa e as gargalhadas rapidamente se fazem ouvir. É a junção de boa comida, sol e uma alegria que já nasceu com a cidade. No Infame, restaurante que partilha o espaço com o 1908 Lisboa Hotel no largo do Intendente, em Lisboa, há boas razões para se deixar ficar.

O bar do restaurante Infame. Foto: Luís Ferraz



À semelhança do edifício do hotel, que é premiado, também o conceito do restaurante Infame espelha a vida boémia e a multiculturalidade deste bairro, tanto nos interiores, que são clássicos mas misteriosos, como no exterior. Começando logo pelo Bar 1908 Lisboa, onde encontramos uma instalação do artista Bordalo II, e onde se fazem os famosos cocktails tais como o

Ceviche de salmão, leite tigre e milho Foto: Luís Ferraz

Abóbora, arroz selvagem e mascarpone e ervas Foto: Luís Ferraz

Arroz de sapateira com camarão tigre. Foto: Luís Ferraz

eRICEeira, que se trata de um

bóbora, arroz selvagem e mascarpone e ervas (€14) - porque não como segundo prato? - passamos os olhos pelos pratos de carne. Aqui, o chef André Rebelo - a estrela da companhia, jovem e criativo - brilha com linguine, pancetta, creme de queijo e gema trufada (€15) ou com o improvável entrecôte de porco, cevada, cogumelos, grelos e romã (€17). Se cometer o delito de não pedir um segundo cocktail da carta de bebidas, saiba que há uma vasta escolha de vinhos, tanto brancos como tintos, do Alentejo ao Douro, para acompanhar a refeição.

O restaurante Infame. Foto: DR

Cada vez mais apelativo, o Infame também implementou a happy hour, onde uma tapa + copo de vinho custa €6, um frango crocante com sweet chilli + daiquiri custa €9, e um croquete de cachupa (2) + imperial custa €4. A saber ainda que o menu executivo inclui couvert, prato principal, bebida e café e custa €14, sendo

que os pratos variam todos os dias com as

surpreendentes propostas do chef.

Snacks da Happy Hour. Foto: DR

Os snacks da Happy Hour. Foto: DR



Onde? Largo do Intendente Pina Manique 4, Lisboa Quando? Segunda a quinta-feira das 15h às 22.30h, e s

Reservas 218 804 008 e eat@infame.pt. exta das 15h às 19h.

Perception, que se tornou bestseller, e que que leva rum Bacardi Carta Blanca, Martini Bitter, abacaxi, coco, e sumo de lima (€9,50). Este é, sem dúvida, obrigatório.Depois de o estar a bebericar, já está confortável para pedir. Nas entradas, os croquetes de pato com molho de mostarda e mel (€8) são absolutamente deliciosos, mas tanto o ceviche de salmão com leite tigre e milho (€11,50) ou o pica-pau de atum com batata doce frita e ovo (€11) são escolhas certeiras.Seguimos para os pratos principais: aqui, há um ênfase justificado no marisco, pois é pura tentação escolher o pratoarroz de sapateira e camarão tigre (€21) e que comemos até ao último grão. Mas há outros pratos à volta da corvina, do polvo e do bacalhau, igualmente tentadores. Além das opções vegetarianas, a