Uma experiência vínica na cidade do Porto

Conhecido pela localização privilegiada sobre o Rio Douro e lado a lado com as históricas caves do vinho do Porto, o The Yeatman Hotel será a casa da 12ª edição do Christmas Wine Experience, onde, durante dois dias, será possível conhecer, provar e até adquirir, mais de 200 vinhos nacionais.

Entre as estrelas em prova, destacam-se o sofisticado Principal Grande Reserva 2012, o surpreendente Chryseia 2021, e o Magnum Quinta da Leda 2019, proporcionando uma viagem sensorial pelas riquezas vinícolas de Portugal. Os apreciadores poderão também deliciar-se com seleções icónicas que incluem o Taylor's Very Very Old Tawny Port e o Graham's Single Harvest Port 1997.

Christmas Wine Experience no The Yeatman Foto: DR

A experiência vai além do vinho, pois os sabores tradicionais portugueses ganham vida pelas mãos do chef do hotel, do restaurante de estrela Michelin, Ricardo Costa. Dos queijos aos peticos, passando por receitas reconfortantes, como o caldo verde e o prego de vitela, o evento promete uma jornada gastronómica inesquecível.

Além disso, o Christmas Wine Experience oferece a oportunidade perfeita para antecipar as compras de Natal. O bazar reúne várias marcas portuguesas com produtos originais, desde joalharia a sabonetes, proporcionando opções únicas de presentes.

Christmas Wine Experience no The Yeatman Foto: DR

O evento acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro, das 15h às 19h, com ingressos a €85 por pessoa, por dia, ou €150 para os dois dias. Grupos com mais de oito pessoas beneficiam de uma redução especial, pagando €75 por pessoa. Até 17 de novembro, os bilhetes individuais estão disponíveis por €75 no regime early bird. As reservas são limitadas e podem ser feitas através do site de eventos do hotel, prometendo uma celebração memorável para os apreciadores de vinho e gastronomia.