Ramen com estrela Michelin por €9,16? Existe

Depois de 30 anos a trabalhar na cozinha de alta gastronomia francesa, o proprietário-chef Yasushi Matsumura, abriu, em 2018, o Ginza Hachigo, um restaurante especializado em ramen de luxo, mas com um twist: este prato custa apenas €9,16. Quatro anos depois da abertura, o restaurante é condecorado com uma estrela Michelin, tornando-se assim um dos três únicos restaurantes de ramen em Tóquio com este reconhecimento, sendo os outros o Nakiryu e ao Soba House Konjiki Hototogisu.

Ramen Foto: @ginza_hachigo

O interior desta discreta e invulgarmente calma loja de noodles, em Higashi-Ginza, tem um aspeto tão refinado como o seu sofisticado ramen. O espaço minúsculo tem lugar para apenas seis pessoas, ao longo de um balcão com vista para a cozinha, permitindo observar o chef em ação. Apesar de a abertura ser apenas às 11h, as filas formam-se muito antes. A razão? Ginza Hachigo funciona com um sistema de bilhetes que começa a ser distribuído às 9h da manhã, ou seja, para garantir um lugar terá de chegar cedo para receber o ticket, que lhe garante o lugar. Adquirido o bilhete, terá de passar pela máquina de venda automática para efetuar o pagamento, voltando depois na hora especificada no papel. Há uma série de lugares resguardados para quem consegue a reserva online (com muiiita antecedência).

O balcão com os seis lugares Foto: @ginza_hachigo

O design moderno e elegante, não é a única coisa que destaca o restaurante, a estrela está no menu. A sopa de ramen do Ginza Hachigo é como o consommé (é um caldo de carne ou de galinha, tipicamente francês): leve, mas complexo e cheio de sabor. É feito fervendo o frango de Nagoya Cochin, pato, vieiras, tomates secos e cogumelos shiitake, konbu (algas marinhas), uma cebola verde de Quioto e, surpreendentemente, presunto curado. Enquanto o clássico prato de ramen exige a presença do tare (um concentrado de molho que atua como um tempero), aqui o o chef evita-o, dando lugar a uma pitada de sal marinho francês para arredondar os sabores. A outra estrela do prato são os noodles, desenvolvidas especialmente por Mr. Fushicho Karasu. Como forma de garantir a excelência do produto, a massa é cuidadosamente preparada, tendo em atenção para não enrolar, e apresenta uma textura firme, semelhante à massa italiana. A tigela é depois coberta com fios de rebentos de bambu, lascas de cebolinha verde e fatias de porco chashu, e terminada com uma pitada de pimenta preta fresca.

Chef Yasushi Matsumura Foto: @ginza_hachigo

Chef a preparar a sopa Foto: @ginza_hachigo

Onde? Daiichi Hanabusa Building, 3-14-2 Ginza, Chuo-ku, Tóquio. Quando? Todos os dias, exceto à segunda, das 11h, sendo que o horário das 12:30 é para os lugares reservados previamente online, com muita antecedência, aqui.