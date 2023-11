Receita. “Polvo e arroz do mesmo”, do chef Vasco Coelho Santos

O polvo tem na mesma família as lulas, chocos, ostras, mexilhões ou caracóis. Na terra, no mar ou em água doce, os moluscos fazem parte da cozinha de todos os continentes. Em Portugal, além do arroz, seco ou caldoso, serve-se cozido ou grelhado, com puré ou batatas, como entrada, salada ou prato principal.

Polvo e Arroz do mesmo

Chef Vasco Coelho Santos, Euskalduna Studio, Porto

Para 4 pessoas

Tempo de preparação: 90 minutos

Ingredientes:

1 polvo da costa entre os 0,8 e 1 kg

4 dentes de alho

1 cebola roxa média

1 tomate maduro

3 limões

10g de malagueta

80ml azeite

15g salicórnia

100g farinha milho

100g sêmola

40g manteiga pimento

300g arroz Carolino

600g + 200g caldo cozedura polvo

300 ml óleo

50g manteiga

Chef Vasco Coelho Santos Foto: DR

Modo de preparação:

Escaldar em água a ferver durante 10 seg. Retirar e coloque o polvo a cozer ao vapor. Cozer aproximadamente 50 minutos. Deixar arrefecer à temperatura ambiente. Dosear o polvo pelos tentáculos e panar na mistura de farinhas (sêmola + farinha) previamente misturadas.

Reservar o caldo da cozedura para confecionar o arroz.

Descascar a cebola e alho. Triturar juntamente com o tomate, sumo de limão e malagueta até ficar reduzido a uma pasta. Refogar essa pasta em azeite e, depois de bem caramelizado, juntar o arroz. Fritar o arroz durante um minuto em lume médio e acrescente o caldo (2,5x o peso do arroz que colocou), neste caso 750g. Cozer cerca de 13 minutos em lume brando.

Quando o arroz estiver a meio da cozedura, fritar o polvo, num tacho com óleo. Reservar um pouco mais de caldo de polvo para alguma retificação necessária.

Quando o arroz estiver no ponto, retirar do lume, acrescentar sumo de dois limões e uma colher de sopa de manteiga. Mexer bem e acrescentar as salicórnias picadas. Cortar o limão a mais em gomos.

Servir, a gosto, com os filetes de polvo.