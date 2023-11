Rara coleção de relógios Chanel em Lisboa

A renomada maison Chanel, conhecida pela sua combinação incomparável de rigor e beleza ao longo de mais de um século, traz os seus mais recentes e valiosos relógios para o centro de Lisboa. A loja principal da Relojoaria Torres, na Avenida da Liberdade, abre as portas ao público, apresentando uma visão exclusiva das mais recentes criações de relógios da Chanel. Esta requintada iniciativa oferece uma experiência única para os apreciadores e colecionadores.

São 25 as peças de relógios de alta criação, abrangendo as icónicas coleções Mademoiselle Privé, Première, Boy Friend, J12 e Monsieur, todas pensadas por Arnaud Chastaingt, diretor do estúdio de criação de relógios da marca desde 2013.

Relojoaria Torres Foto: João Maria Catarino

A exposição apresenta modelos femininos da Chanel adornados com camélias nas cores clássicas da marca e pequenos talismãs de Coco Chanel. No entanto, são os relógios repletos de diamantes e pedras preciosas que se destacam como as verdadeiras obras de alta joalharia. Alguns funcionam como pulseiras, escondendo o mostrador (a parte forntal de um relógio, o que mostra as horas), enquanto outros exibem elementos contemporâneos, como camélias e outros símbolos icônicos da marca.

Nesta exposição, os novos modelos não são a única estreia. A marca francesa revela os novos modelos Monsieur, projetados para os homens. No entanto, a crescente tendência de mulheres interessadas em relógios masculinos não pode ser ignorada, graças à funcionalidade e sofisticação que essas peças oferecem.

Relojoaria Torres Foto: João Maria Catarino

Recordando a história da marca, é de realçar que a entrada da Chanel no mundo da relojoaria, em 1987, trouxe à vida o primeiro modelo feminino, o Le Première, inspirado nas icónicas referências da marca. O mostrador é uma homenagem ao famoso frasco do perfume Chanel nº5, enquanto a pulseira evoca as distintas correias entrelaçadas das icónicas malas. 35 anos depois do lançamento, a atual embaixadora do estilo parisiense por excelência é a modelo Lily-Rose Depp, filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp.

A oportunidade de testemunhar a excelência e a inovação da Relojoaria Chanel é uma experiência única e imperdível, disponível em Lisboa até 4 de novembro, na loja principal da Relojoaria Torres na Avenida da Liberdade