Terrace: onde a cozinha mediterrânica e oriental se fundem

O Terrace, o imponente restaurante situado à beira do rio Tejo, apresenta o seu mais recente menu, valorizando sempre os princípios e origens dos pratos. Inserido no hotel Martinhal Lisbon Oriente, no Parque das Nações, este espaço encontra-se no piso térreo do edifício.

Com fortes influências da culinária do mundo, o Terrace funde a riqueza gastronómica mediterrânica com a abundante oferta saborosa da cozinha oriental. Juntas, resultam em propostas requintadas.

O chef residente, Daniel Andrade, preparou uma nova carta com algumas novidades para os visitantes. As novas especialidades priorizam a qualidade dos alimentos, apoiando produtores locais, pesca responsável e a criação consciente e certificada de carne. Conforme previsto, a responsabilidade ambiental, a sazonalidade e os produtos locais integram o ADN do Terrace.

São estreias da casa o pregado sublime com essência de açafrão, o camarão tigre selvagem, o peito de frango com miso & shimeji e o borrego Ras El Hanout, que junta o melhor do mar e da terra. Adaptados aos novos tempos e às novas exigências de um público exigente, o Terrace preparou também algumas sugestões vegetarianas e veganas. Entre as propostas encontramos a salada de agrião e beterraba, os legumes crocantes e o caril de tofu e legumes, que visam trazer sabor e cor, através de produtos da estação, com um toque exótico.

Borrego Ras El Hanout Foto: DR

Para os adeptos dos clássicos da casa, mantêm-se o tataki de atum, a moussaka, o bacalhau negro com caldo de miso e as ribs de porco preto.

Tataki de atum Foto: DR

Nas traseiras do espaço, existe um terraço com a esplanada que dá nome ao restaurante. Nele poderá experimentar a nova seleção de vinhos e cocktails, cuidadosamente eleitos para resultar numa harmonia perfeita com as especialidades servidas.

Citrus Mirage, um dos cocktails de assinatura Foto: DR

Fica situado na Praça Príncipe Perfeito, em Lisboa, e abre ao público a partir das 7h, diariamente, encerrando portas às 23h.