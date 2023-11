Essência do Vinho regressa a Lisboa com mais de 4 mil vinhos à prova

São mais de 4 mil vinhos disponíveis para degustação já este sábado e domingo, em Lisboa. A Essência do vinho está de volta para mais uma edição, oportunidade única para os visitantes explorarem uma verdadeira tapeçaria de sabores e tradições, que variam desde o encanto das castas autóctones de Portugal até à sofisticação dos vinhos internacionais.O vinho, estrela indiscutível desta iniciativa, desempenha um papel central ao unir entusiastas, especialistas e produtores de todo o mundo em torno da sua apreciação.

O evento, organizado pela Revista de Vinhos desde 1999. A iniciativa explora a diversidade das regiões vinícolas de Portugal, desde vinhos com caráter de granito e altitude da Beira Interior até aos vinhos atlânticos de Lisboa, sem esquecer exemplares do Tejo, Alentejo, e muito mais. Os visitantes terão a oportunidade de degustar vinhos emblemáticos, colheitas antigas e lançamentos recentes, abrangendo as regiões do país. Além dos vinhos nacionais, o evento também destaca vinhos biodinâmicos de França, Áustria, Alemanha e Espanha.

Foto: DR

A programação diversificada inclui mais de 20 ações paralelas, com provas comentadas pelos especialistas da Revista de Vinhos e da revista brasileira Gula. É de destacar ainda a seção Mundo Natural, uma abordagem de intervenção mínima, onde se apresentam produtores que adotam práticas biodinâmicas.

O Essência do Vinho não é apenas para especialistas, é uma celebração aberta a entusiastas e público em geral. Nos dias 4 e 5 de novembro, o evento estará aberto ao público das 15h às 21h, enquanto o dia 6 de novembro será reservado exclusivamente para profissionais do setor, das 11h às 18h. Os bilhetes estão disponíveis por €20 no site.