Ir a Vidago e trocar a famosa água pelo... vinho

A uma hora do Porto e a 15 minutos da cidade de Chaves, encontramos o Hotel Vidago Palace. Localizado num palácio, no coração termal de Vidago e rodeado por montanhas e florestas, este hotel de luxo é o palco da primeira edição do Trás-os-Montes Wine Experience, um evento promovido pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM).

O evento terá dois momentos distintos. O primeiro, das 16h às 19h, no dia 2 de dezembro, consiste numa degustação de vinhos exclusivos no Jardim de Inverno. Esta seleção especial destaca a riqueza do terroir desta região, onde grande parte dos vinhos é produzida em vinhas de altitude. Trás-os-Montes é a região portuguesa com mais hectares de vinhas velhas plantadas, garantindo uma qualidade reconhecida tanto a nível nacional como internacional.

Às 20h, as portas do luxuoso Salão Nobre abrem para um jantar de harmonização, com um menu de quatro momentos especialmente elaborado pelo chef Vitor Matos. O jantar será acompanhado pelos melhores vinhos de Trás-os-Montes, oferecendo mais de 80 escolhas de mais de 20 produtores, incluindo Baga de Ouro, Maria Gins, Romano Cunha ou Vidago Villa.

Francisco Ataíde Pavão, presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, a entidade responsável pela iniciativa, afirma: "Com esta experiência pretendemos reforçar a qualidade e a exclusividade dos vinhos produzidos em Trás-os-Montes por produtores que, dia após dia, cuidam das suas quintas e vinhas, e do que delas nasce, com todo o cuidado e dedicação."

Com lugares bastante limitados, este evento, marcado para o dia 2 de dezembro e organizado pela CVRTM, tem um custo de €80 por pessoa e requer reserva, que pode ser feita através do e-mail: promocao@cvrtm.pt.