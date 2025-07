Cusco Bar assinala data especial com propostas que nos fazem viajar até ao Peru

Três dias de comida e música tradicionais que nos fazem conhecer, ou revisitar, a cultura andina: é esta a proposta do Cusco Bar para comemorar o "Día del Perú". Com uma vista privilegiada sobre a Ponte Luís I, que une as margens de Vila Nova de Gaia ao Porto, o Cusco Bar encontra-se no recente espaço de restauração, no piso superior do Hilton Porto Gaia. Abriu portas em agosto do ano passado e soma adeptos que vêm à descoberta da cozinha com selo peruano.

Liderado pela chef Ana Costa, o restaurante dará início às festividades no dia 26 de julho com um jantar que contará com a presença da chef peruana Valeria Olivari. Idealizada pelas duas chefs, esta refeição promete ser uma verdadeira carta de amor à gastronomia nacional.

Apesar da longa distância, esta experiência gastronómica faz-nos viajar através do paladar. "Celebrar o Día del Perú no Cusco Bar é mais do que uma homenagem à cozinha peruana - é uma oportunidade de mostrar como a gastronomia pode ser um ponto de encontro entre culturas.", refere a chef Ana Costa em comunicado.

A causa vermelha de polpa de cangrejo e abacates assados, o ceviche quente de corvina, manteiga de alho e creme de aji amarelo e o tiradito de lírio, leite de tigre de hibisco e morango com pickle de pepino grelhado são algumas das propostas que para celebrar a data. Nos doces, os picarones em mel de Vinho do Porto e gelado de queijo de cabra ou o clássico bolo três leches são algumas das sugestões apresentadas.

As celebrações encerram no dia 28 de julho, data que assinala o Dia da Independência do Peru e que contará com um Sunset & DJ set de inspiração andina. Ritmos latinos acompanhados por cocktails típicos como o pisco sour, a mula do Peru e a leche de tigre trazem um pouco da tradição peruana ao nosso país.

O menu exclusivo vai estar disponível no Cusco Bar nos dias 26, 27 e 28 de julho. O restaurante fica no Hilton Porto Gaia e abre ao público a partir das 17h, encerrando portas à 01h.