Como será um condomínio de luxo nas margens do rio Douro?

Quem precisa de vista para o mar quando se pode ter uma vista para as águas cristalinas do rio Douro? É esta a premissa da mais recente aventura da Nort Properties, em parceria com o gabinete de arquitetura Paulo Merlini Arquitetos.

The View Foto: Nort Properties

Podíamos começar por referir os pontos menos fortes do novo condomínio de luxo em Gondomar, mas parece que não existem. The View é composto por seis apartamentos de três andares e com tipologias de duas a quatro suítes, todos com áreas generosas. A decoração é sofisticada e minimalista, com destaque para o uso de madeiras quentes e detalhes em pedra, tudo embelezado pela luz natural que entra pelas altas janelas, que vão do chão ao teto, e pelas portas de correr de vidro ao estilo de Miami.

The View Foto: Nort Properties

The View Foto: Nort Properties

O conceito open space de cada apartamento não os torna impessoais, mas sim o local ideal para tertúlias com amigos e família. A par da vista desafogada e da iluminação natural de fazer inveja, os imóveis contam com um terraço de pelo menos 100 metros quadrados, piscina exterior privativa, ginásio, jardim e serviços personalizados, como fisioterapia, babysitting e personal training, entre outros.

The View Foto: Nort Properties

The View Foto: Nort Properties

Trata-se de um condomínio que evoca luxo em todos os detalhes, caso a sua localização privilegiada e o seu conceito de excelência não fossem razões suficientes para o enquadrarmos nesse patamar. Por um lado, a sua proximidade ao rio Douro confere a tão necessária calma e conexão à natureza. Por outro lado, está apenas a dez minutos do centro do Porto ou de Gaia. O melhor dos dois mundos.