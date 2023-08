Receita. Tagliatelle de lulas do chef Cyril Devilliers

Conta-se que no século XV o cozinheiro Zafirano, do norte de Itália, se teria inspirado nos cabelos dourados de Lucrezia Borgia para criar o formato da massa. Aqui, a inspiração serve-se no restaurante Terraço no hotel The Oitavos em Cascais.

Tagliatelle de Lulas, do chef Cyril Devilliers, The Oitavos

Para 4 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 15 minutos



Ingredientes

600 gramas de lulas frescas;

20 unidades de mexilhões;

Compota de tomate de jardim fresca;

20 gramas de filetes de anchovas em óleo;

1 malagueta pequena sem sementes;

20 gramas de salsa;

320 gramas de massa tagliatelli seca (massa de trigo duro).

Tagliatelle de lulas. Foto: D.R

Confeção

Limpar as lulas, ou pedir à peixaria para o fazer, cortar as tiras e saltear em azeite uns dois minutos. De seguida, retirar as lulas e manter quente. No mesmo sauté e azeite, saltear as anchovas com a malagueta picada, juntar o molho de tomate e cozer quatro a cinco minutos. Juntar os mexilhões até abrirem. Cozer a massa al dente (melhora a digestão e a sensação de inchaço).

Rolar a massa no molho de tomate com os mexilhões e empratar. Distribuir as lulas e decorar a gosto.