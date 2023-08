Gin sem álcool e cocktails de alfazema: os mocktails são tão bons como a versão "regada"?

O desafio estava, literalmente, em cima da mesa. Entre risinhos nervosos, comentários algo jocosos e um certo ar de superioridade, perscrutámos o menu de mocktails do bar Crowne Plaza Porto. Quando Nuno, o bartender, nos explicou que estes são 40% dos pedidos da carta de bar, foi o fim – ou o início, depende da perspectiva. Maracujá fresquíssimo, alfazema da horta do hotel, morangos sumarentos – sim, tudo isto, mas sem álcool. Para beber com parcimónia nos meses mais quentes do ano, para um date na esplanada, para dias de inverno bem frios a pedir conforto, eles servem todas estas ocasiões e ainda não sabíamos.

Morangin, uma combinação de gin sem álcool com morangos, àgua tónica de morango e um rodela de lima. Foto: DR

Primeiro chega-nos à mesa o Morangin, uma combinação de gin sem álcool – diz-nos Nuno que o processo é o mesmo, mas retira-se todo o álcool numa fase final – morangos, àgua tónica de morango e uma rodela de lima. Não nos dissessem, acharíamos perfeitamente que esta versão teria, efetivamente, o dito combustível extra. Seguiu-se uma versão altamente instagramável do Passiontini, com xarope de baunilha, sumo de lima, sumo e espuma de maracujá, o vencedor dos quatro (para nós e, aparentemente, para o cliente), em copo alto de Martini. Delicioso e intenso – por esta altura já sentimos efeito placebo…

Passiontini, com xarope de baunilha, sumo de lima, sumo e espuma de maracujá Foto: DR

Junta-se à lista outra versão sem gin que também é um dos preferidos, diríamos o mais cítrico, com xarope de tomilho, sumo de lima ginger beer e gin sem álcool: o Gin Thyme. Mais uma vez, Nuno lembra-nos que o tomilho vem da horta no topo deste hotel, uma inovadora solução para adotar políticas mais sustentáveis.

Com xarope de tomilho, sumo de lima ginger beer e gin sem álcool: o Gin Thyme. Foto: DR

Este mocktail abriu caminho para aquele que foi de todos, e para nós, o mais improvável, o Chill In, com xarope de lavanda, sumo de limão, clara de ovo e soda. "Inspiramo-nos nos aromas que são postos na almofada para adormecermos melhor, como é o caso da alfazema, que existe em abundância nos jardins em torno do hotel."

Chill In, com xarope de lavanda, sumo de limão, clara de ovo e soda. Foto: DR

O Crowne Plaza Porto é um business hotel de charme na Boavista, com quartos de decoração clássica vindos dos anos 80 mas com sofisticação. Ao todo tem 232 quartos e 42 suítes, todos baseados no programa Sleep Advantage, que se foca em dar a melhor experiência de sono possível. Tem ainda um ginásio e um Wellness Lounge, além do Club Lounge, que tem uma oferta personalizada.



Onde? Av. da Boavista 1466, Porto Reservas 22 607 2500