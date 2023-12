Receita. Fusilli Alla Norma do chef Fábio Paixão da Silva

O termo pode estar associado ao "fuso", um instrumento utilizado pelos ferreiros e ainda semelhante aos fiadeiros de lã que o usariam para moldar o fusilli. A massa era torcida uniformemente no fuso e deixada a descansar algumas horas antes de a consumir

Fusilli Alla Norma

Fábio Paixão da Silva, chef executivo do grupo Food Collection

Para 2 Pessoas

Tempo de preparação: 30 min

Ingredientes:

200 gr de massa fusilli

150 gr de beringela

2 dentes de alho

8 tomate cherry

200 ml de molho de tomate

50 gr de tofu

30 ml de azeite

1 colher de sopa de manjericão

sal e pimenta q.b.

Chef Fábio Paixão da Silva Foto: DR

Modo de preparação:

Picar o alho e cortar a beringela em cubos pequenos. Cortar o tomate cherry ao meio. Cozinhar a massa, seguindo as indicações da embalagem, em água abundante e sal, e deixar escorrer.

Numa frigideira, juntar o azeite e deixar aquecer um pouco, adicionar a beringela e deixar fritar muito bem, até estar macia e dourada. Juntar o alho picado e o tomate cherry e saltear. Temperar com sal e pimenta.

Adicionar o molho de tomate, envolver e deixar cozinhar três minutos. Juntar a massa, envolver bem, e dividir por dois pratos. Picar o manjericão, escorrer bem o tofu e esfarelar com as mãos. Por último, polvilhar a massa com o tofu esfarelado e com o manjericão picado.

Servir imediatamente.