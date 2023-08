Sabores portugueses distinguidos em concurso internacional

Em solo estrangeiro, Portugal saiu vencedor da 30ª edição do programa de gastronomia Great Taste 2023, organizado pela britânica Guild of Fine Food. Isto porque, de um total de 14 195 produtos candidatos oriundos de 109 países, foram distinguidos cerca de trinta sabores nacionais (alimentos e bebidas) embora apenas alguns tenham sido premiados com três e duas estrelas, as pontuações mais altas do Great Taste.

Dos candidatos destacam-se produtos como o licor de ginja da Sou Licor (3 estrelas), produzido na Madeira e perfeito para beber após uma refeição, com ou sem o copo de chocolate; mel de urze e lavanda selvagem (2 estrelas), ou a mozzarella vegan da Cheezu (2 estrelas), mas também há queijos de ovelha amanteigado, perfeito para degustar com umas tostas num jantar de amigos, o tradicional pão de ló, morcela de arroz, infusões herbais e compota.

As avaliações decorreram ao longo de quase três meses e contaram com um grupo de mais de 500 júris - composto por chefes, retalhistas, críticos e profissionais conceituados do setor - que puderam apreciar cada iguaria por meio de provas cegas: cada um dos produtos foi retirado da embalagem para não poder ser identificado, antes de ser submetido a um processo de análise complexo. No fim, cada participante leva para casa um selo de certificação Great Taste de uma, duas ou três estrelas, exibido na embalagem do produto.