Receita. Açorda da Camarão com coentros frescos do chef Vítor Sobral

Além das civilizações romana, grega e chinesa onde se comiam frescos, fritos, assados ou com molhos, no Brasil onde há relatos escritos por Pero Vaz de Caminha do consumo entre os povos nativos, entre outros exemplos, embrulhados em folhas e assados no calor.

Açorda da Camarão com coentros frescos

Chef Vítor Sobral, restaurantes "da Esquina".

Para 10 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 25 minutos

Ingredientes

1,5 kg camarão 36/40

200g cebola picada

5 dentes de alho picado

3 colheres de sopa de coentros picados

400g tomate em cubos

800g pão alentejano triturado

1dl azeite virgem extra

1dl vinho branco

Q.b. sal marinho tradicional

Q.b. pimenta de moinho

1 folha louro

5 gemas de ovo

Q.b. caldo de camarão

Chef Vítor Sobral Foto: DR

Confeção

Aloure a cebola e o alho, junte o tomate e o louro. Deixe cozinhar e molhe com o vinho branco.

Adicione o pão, junte o caldo de camarão, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar. Salteie o camarão à parte e junte-o ao preparado. Por fim, ligue com as gemas e os coentros. Retifique temperos antes de servir e finalize com azeite de alho.