Receita. Pera Rocha em calda de Alvarinho, raspa de tangerina e especiarias do chef Julien Montbabut

Apesar de ter sido descoberta no início do século XIX, o reconhecimento oficial só acontece quase 100 anos depois com a comunicação do regente agrícola Guilherme Joaquim da Matta. Hoje a "Pera Rocha do Oeste" tem Denominação de Origem Protegida (DOP).

Pera Rocha em calda de Alvarinho, raspa de tangerina e especiarias

Chef Julien Montbabut, restaurante Le Monument

Para 6 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 90 minutos

Ingredientes:

6 peras rocha maduras, mas firmes

1100 ml de vinho Alvarinho

225 gr. de açúcar

2 fatias de tangerina

1 anis estrelado

6 sementes de cardamomo

q.b. raspa tangerina na decoração

q.b. amêndoa laminada na decoração

Modo de preparação:

Por num tacho o vinho, o açúcar, as fatias de tangerina e as especiarias. Ferver e baixar o lume.

Descascar as peras. Colocá-las na calda de vinho e cozer a lume brando até poder plantar a ponta de uma faca facilmente. Tirar as peras da calda. Filtrar e reduzir a calda.

Servir com uma bola de gelado de baunilha ou uma colher de "créme fraiche" espesso. Adicionar um fio da redução da calda. Terminar com amêndoa laminada e raspa de tangerina.