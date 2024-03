Penha Longa Resort celebra a Páscoa com tema inspirado em 'Alice no País das Maravilhas'

À medida que a Páscoa se aproxima, o Penha Longa Resort abre as suas portas para receber esta época festiva com uma variedade de experiências para os seus visitantes. Situado no meio da Serra de Sintra, este resort de luxo preparou uma celebração que inclui desde um folar original, inspirado na famosa história de Alice no País das Maravilhas, até um pacote especial de Páscoa onde constam atividades para toda a família.

O destaque da ocasião é, sem dúvida, o novo Folar da Páscoa "Era uma vez" (€39), uma criação do talentoso chef de pastelaria Francisco Siopa para a marca The Chocolate by Penha Longa. Inspirado no jardim da Alice no País das Maravilhas, este folar é feito com praliné de pistáchio, damascos, baunilha e laranja, e coberto com um ganache de pistáchio. O melhor de tudo? É preparado sem qualquer vestígio de açúcar processado, garantindo uma doçura natural.

Além do folar, a equipa da The Chocolate by Penha Longa criou quatro sobremesas de assinatura inspiradas nas personagens mais emblemáticas do conto. Desde a "Alice", "Mad Hatter", "White Rabbit" até ao "Cheshire Cat", estas sobremesas (€12 cada) são uma verdadeira viagem ao mundo da fantasia, onde nada é o que parece. E porque a Páscoa sem chocolate não é Páscoa, os visitantes podem também deliciar-se com lingotes (€8) e tabletes de chocolate (€12), disponíveis para compra no resort.

Por esta altura há também um pacote especial de Páscoa que inclui alojamento, pequeno-almoço buffet, almoço de Páscoa no domingo e atividades para toda a família, incluindo uma caça aos ovos. E para aqueles que desejam apenas aproveitar um almoço de Páscoa, o restaurante Penha Longa Mercatto disponibiliza um menu especial com uma variedade de opções, que vai desde uma estação dedicada ao marisco até um buffet de sobremesas.



Reservas:219 249 000 ou restaurants@penhalonga.com.