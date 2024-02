Receita. Sonhos de tinta de choco recheados com sapateira e abacate do chef Fábio Alves

Há várias formas de preparar a sapateira, mas uma das mais comuns é recheada. Pode chegar a cerca de 25 centímetros de comprimento e o peso varia entre os 500 g e 1,5 quilos. Pode viver 25 ou 30 anos, mas há estudiosos que apontam espécimes com 100 anos. Normalmente alimenta-se de mexilhões.

Sonhos de tinta de choco recheados com sapateira e abacate

Chef Fábio Alves, restaurante Suba. Para 4 pessoas. Tempo de preparação e confeção: 30 minutos

Recheio de sapateira

Ingredientes:

50g de carne de sapateira

20g de maionese

10g de ketchup

10g de pão ralado

1/2 meia laranja

1/2 cálice de aguardente

1/2 Vinho do Porto

2g de coentros

q.b. de sal

q.b. de picante

q.b. de molho inglês

Preparação

Num recipiente colocar todos os ingredientes, envolver bem, retificar de tempero e reservar num saco pasteleiro para depois rechear os sonhos.

Chef Fábio Alves Foto: DR

Sonhos

Ingredientes:

150g de farinha

3 ovos

40g de manteiga

250ml de água

10g de tinta de choco

raspas de 1/2 laranja e limão

Preparação:

Levar a água a ferver juntamente com a manteiga, tinta de choco e raspas de citrinos, em seguida adicionar a farinha e mexer bem até que a massa se solte do fundo do tacho e não se cole as mãos. Retirar do lume e levar a batedeira, adicionar os ovos um a um e ir mexendo bem.

Em seguida aquecer óleo e fazer pequenas bola com ajuda de uma colher, deixar fritar e, depois de frito, deixar repousar em papel absorvente. Em seguida dar um pequeno corte e rechear com o preparado da sapateira.



Abacate

Ingredientes:

1/2 abacate

1/2 lima

3g de malagueta verde

2g de coentros

q.b. de sal

q.b. de pimenta

Preparação:

Num recipiente colocar o abacate descascado com os restantes ingredientes e triturar tudo.

Colocar um pouco da mistura em cima dos sonhos.