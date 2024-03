Ericeira recebe festival dedicado ao ouriço - uma iguaria do mar

Criado pelo consultor Nuno Nobre em parceria com a Câmara Municipal de Mafra em 2015, opara mostrar os melhores pratos feitos com esta especialidade do mar. Durante os dias, o Mercado Municipal da Ericeira transformar-se-á num "seafood court", onde os participantes poderão provar e adquirir ouriços do mar, além de apreciar interpretações únicas deste "caviar do Atlântico" - como assim é conhecido - preparadas por chefs reconhecidos.No, uma oficina de ciência dará a oportunidade aos participantes de conhecerem melhor este habitante marinho peculiar., o "seafood court" estará aberto para degustações de ouriços e outros tesouros do mar, pop-ups gastronómicos e show cooking, apresentando, do A Ver Tavira (uma Estrela Michelin ), no dia 17; Paulo Alves, do Praia no Parque, no dia 23; e Habner Gomes do Mattë , no dia 24, entre outros.Além disso,, num ano em que esta marca celebra o seu bicentenário , e serão acompanhados por vinhos e cervejas artesanais da região, graças à presença de produtores locais. O fundador e curador do festival, Nuno Nobre, destaca o objetivo do evento de, sublinhando a importância da sustentabilidade em toda a cadeia de valor alimentar. Embora o Mercado Municipal da Ericeira seja o epicentro do festival, este também seque aderiram à iniciativa, oferecendo propostas gastronómicas que destacam a excelência do produto.No, homenageando o ciclo de vida do ouriço, com harmonização vínica da Quinta da Boa Esperança. O festival culminará num masterclass dedicada ao ouriço do mar na, no, protagonizada pela cientista e investigadora- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente,, chef e diretor culinário da Le Cordon Bleu Madrid, curador do projeto. É também de destacar o facto de este ano o Festival Internacional do Ouriço do Mar ganhar um sabor especial, coincidindo com a distinção de Mafra como Best Tourism Village 2023 pela United Nations World Tourism Organization, reconhecendo a sustentabilidade, preservação da biodiversidade marinha e valorização das tradições marítimas na Ericeira.