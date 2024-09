Receita: Spaghetti com Lingueirões e Bottarga do chef Nelson Soares

As ovas de esturjão, conhecidas por caviar, são talvez as mais famosas em todo o mundo. Neste caso da bottarga, as ovas são de tainha curada ao sol, conhecidas em Itália como "o queijo ralado dos pescadores" pela sua intensidade de sabor e pelo uso para finalizar as pastas.

Chef Nelson Soares, Restaurante Sult

Para 4 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 1 hora

Chef Nelson Soares Foto: DR

Ingredientes:

400g Spaghetti de grano duro (de boa qualidade)

1kg Lingueirão

bottarga

1 cebola branca

1 folha de louro

1 ramo de tomilho

1 malagueta

1 taça de vinho branco

30g cebola roxa

2 dentes de alho

30g salsa

60ml azeite extra virgem

1 colher de chá de raspas de limão

sal e pimenta a gosto

Preparação:

Demolhe os lingueirões em água salgada por pelo menos 12 horas para que liberem o resíduo de areia. Numa caçarola grande com tampa, doure em lume forte um pouco de azeite, a cebola branca e um dente de alho cortados grosseiramente, adicione a malagueta, o louro, o tomilho e os lingueirões. Mexa por alguns segundos e então adicione o vinho e tampe a caçarola.

Dois minutos depois, coe e reserve o caldo de cozimento e deixe os lingueirões arrefecerem. Separe os lingueirões das cascas e reserve a carne dos mariscos.

Corte finamente a cebola roxa, um dente de alho e a salsa e tempere com azeite, sal, pimenta e as raspas de limão, assim estará pronta a gremolata para o refogado. Cozinhe a massa numa panela grande pela metade do tempo de cozimento recomendado na embalagem.

Numa frigideira separada, refogue a gremolata e adicione o caldo de cozimento dos lingueirões. Nesse caldo, a massa irá terminar de cozinhar até que esteja al dente e será finalizada com a carne dos mariscos e um fio de azeite.

Finalize com a bottarga ralada no prato.