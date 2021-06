Pedir o segundo vinho menos caro da carta é o melhor negócio, dizem os economistas

Os restaurantes reabriram, as esplanadas inauguraram, asestão na mesa à espera que façamos o pedido. No tempo que estiveram de portas fechadas, houve quem se dedicasse a fazer estudos ligados à restauração para perceber com o que contar na reabertura. Foi o caso dos, que se focaram em perceber a melhor relação qualidade/preço numa carta de vinhos. Analisaram mais de 235 ementas de restaurantes em Londres, e perceberam que a norma é estabelecer preços mais elevados nos vinhos mais "baratos" da carta.Conclusões? De acordo com a análise destes economistas, a margem de lucro aplicada ao segundo vinho menos caro da ementa é a mais baixa. Uma forma de os proprietários de restaurantes encorajarem os clientes a consumir sem parecer estar a sujeitar-se à escolha doOutras das conclusões é que embora, uma vez que os clientes que os encomendam são conhecedores, a meio do menu é onde se concentram as margens mais elevadas. Ou seja, poderá ser mais interessante consumir o segundo vinho menos caro, pois é provável que tenha uma melhor relação qualidade/preço do que os outros.