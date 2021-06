Gelados com álcool? A Häagen-Dazs tem

A Häagen-Dazs acaba de lançar a novidade que todos queríamos mas não sabíamos: dois novos sabores de gelado com álcool, o lime mojito sorbet e o piña colada ice cream, parte da gama Love the Mix e ambos apenas com um toque suave de álcool (menos de 1,1% ).

Häagen-Dazs e os seus novos sabores. Foto: Häagen-Dazs

Tal como o nome indica, o primeiro é um sorvete de lima com rum, molho de lima e folhas de hortelã, uma opção 100% vegan, enquanto o segundo é um gelado de ananás e coco ralado com molho de rum e ananás.

A marca apresenta ainda uma nova criação – o pineapple mango paradise – em formato standard e mini. Esta novidade junta os dois novos sabores numa sobremesa com cookie de macadâmia, cubos de ananás e natas.

Os gelados Häagen-Dazs combinados com crepe. Foto: Häagen-Dazs

As deliciosas novidades já estão disponíveis em loja e podem ser combinados também com os já conhecidos crepes e waffles da Häagen-Dazs.