Documentário póstumo sobre Anthony Bourdain já tem trailer

Simultaneamente controverso e visionário,continua a influenciar novos chefs e a cozinha de autor que se faz hoje, apesar de já não estar entre nós desde junho 2018, quando decidiu por fim à vida. Agora, no mais recente documentário sobre o chef, Roadrunner, o realizador Oscar Morgan Neville segue a carreira de Bourdain, começando pela publicação do seu famoso livro Kitchen Confidential, em 2000, ao seu programa de televisão, a série A Cook's Tour, na Food Network, um roadshow gastronómico pelo mundo.Através das suas última séries, Anthony Bourdain: No Reservations no Travel Channel e Parts Unknown na CNN, Bourdain cativou o público com a sua paixão pela comida, a sua curiosidade e empatia para com outras culturas, e os seus comentários implacáveis e mordazes, que fizeram dele uma persona única na gastronomia.O filme combina imagens das séries de Bourdain com imagens de bastidores, vídeos amadores, e entrevistas com alguns dos amigos mais próximos de Bourdain, colegas e elementos da equipa de produção, incluindo os chefs David Chang e Eric Ripert, o produtor de longa data de Bourdain, Tom Vitale, e a amiga Alison Mosshart dos The Kills.Citado pela revista Rolling Stone , Neville disse que o seu objetivo foi captar Bourdain na "sua própria voz e mostrar como ele influenciou de forma indelével o mundo à sua volta". O documentário estreia no Festival de Cinema de Tribeca a 11 de junho e chegará aos cinemas a 16 de julho. Ainda não há informações sobre a estreia em Portugal.