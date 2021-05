Um wine corner escondido a 40 minutos de Lisboa

O novíssimo Wine Corner by José Maria da Fonseca, em Azeitão, é como um oásis no meio do deserto. Sob o calor abrasador que se faz sentir nesta vila no verão, sabe bem vir de cabelos ao vento na viagem de carro, deixar a cidade e entrar na calmaria própria de refúgios como este, onde a cozinha portuguesa com twist asiático do chef setubalense Luís Barradas se entrelaça na perfeição com a prova dos ex-líbris e novidades da casa vinícola.

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Inserido na Casa Museu José Maria da Fonseca, um edifício enorme que alberga também a loja, este novo restaurante tem duas esplanadas - cujas árvores desenham sombras aprazíveis sobre as mesas – e duas salas interiores, que recebem o novo restaurante idealizado pela José Maria da Fonseca: a partilha de petiscos a par da descoberta do portefólio vinícola da casa.

Chef Luís Barradas

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Nisto, surpreenda-se ao chegar-lhe à mesa tataki de atum com migas de tomate com uma camada de coentros e poejo, o típico choco frito com maionese e lima, ou a pesca do dia acompanhada de um carolino de limão, bivalves, alófitas e algas do Sado, este último uma assinatura do chef. Para pratos "da Serra", o chef apresenta carpaccio de novilho, presa de porco ibérico com molho de pimentos, amêijoa, coentros, e um cremoso de cogumelos, com queijo de Azeitão curado 12 meses. Nas sobremesas não faltarão a típica torta de Azeitão, uma "Mosca na mousse" (peça, e descubra) e ainda a tradicional pêra bêbeda com crumble da Piedade, e gelado de queijo de Azeitão com redução de moscatel José Maria da Fonseca. Se a ideia for mesmo só petiscar com o néctar dos deuses, pode sempre pedir pão regional, tábuas de queijos e enchidos nacionais e ainda uma trilogia de tártaros.

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Neste wine bar pode provar-se toda a gama JMF a copo. Entre as novidades, está o Rosé João Pires 2020, um vinho superior, produzido com a casta moscatel de Setúbal e com touriga nacional, e o DSF Colecção Privada Riesling Branco 2019, apresentados por Domingos Soares Franco, enólogo da casa. Afinal, este novo wine corner ficano lugar que outrora foi casa da família Soares Franco. Num dos cantos do enorme edifício, conhecido antigamente pela "Casa do Canto", este espaço renasce agora dedicado ao vinho e à história de uma empresa familiar há quase 200 anos ligada ao mesmo.

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Wine Corner by José Maria da Fonseca

O Wine Corner by José Maria está aberto aos almoços e jantares .

Wine Corner by José Maria da Fonseca

Quando? De segunda a domingo, das 12h às 22h. Onde? R. José Augusto Coelho, nº1

Vila Nogueira de Azeitão Reservas: 21 219 13 66 ou winecorner@jmfonseca.pt