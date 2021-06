Esta cassete não é o que parece

A marca francesa de champanhe é sinónimo de elegância e frescura, por isso ter uma das suas garrafas na cozinha ou na sala é sempre um plus. A nova edição limitada do icónico Veuve Clicquot Yellow Label chama-se Clicquot Tape, e tal como o seu nome indica, tem três packagings diferentes, todos com um design inspirado em cassetes de música retro.

Os três packagings diferentes da edição limitada 'Veuve Clicquot Tape' Foto: Veuve Clicquot

Criado em 1877, o Veuve Clicquot Yellow Label é um blend de Pinot Noir Chardonnay de Meunier, o que o tona perfeito para o verão, equilíbrio perfeito entre intensidade e frescura.

Edição Limitada Veuve Clicquot Tape Foto: Veuve Clicquot

A edição Clicquot Tape encontra-se disponível apenas no Club del Gourmet do El Corte Inglés, € 64,95.