Ecrãs gigantes, bebidas a metade do preço e petiscos. Saiba onde ver os jogos do Euro 2020

De terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h30, e das 19h às 22h. Domingo das 12h30 às 15h30. Encerra à segunda.

Petiscar, beber, petiscar, repetir. Seja chouriço assado acompanhado com farinha de mandioca (€6), pastéis de bacalhau (€4), pica-pau de maminha (€12), húmus de beterraba com tostinhas (€5), ou uma simples mas deliciosa tábua de queijos (€11), o que interessa é conviver, petiscar e brincar ao Euro no Borogodó. Ainda há bruschettas, tapioca, saladas e pratos quentes, se a ideia é ficar para jantar.Segunda-feira a domingo, das 9h às 2h.O Boato deu o pontapé de saída para os convívios à mesa com futebol à mistura. Para além de ter esplanada com televisão, onde serão transmitidos os jogos, criou um menu especialmente para a ocasião, composto por croquetes, pão, azeitonas, camarão ao alhinho e pregos, por €30, para duas pessoas, com cerveja gratuita durante o tempo de jogo.O Irish&Co, no Parque das Nações, é um verdadeiro Sports Bar, e de 11 de junho a 11 de julho, os adeptos podem assistir aos jogos do Euro 2020 com uma carta adaptada a vários tipos de ocasiões, petiscos, snacks e refeições ligeiras. Para tornar a experiência do futebol ainda mais aliciante, o Irish&Co vai sortear uma camisola oficial da seleção portuguesa. Sempre que Portugal marcar um golo, a imperial é vendida com 50% de desconto nos dez minutos seguintes.De segunda-feira a domingo, das 12h às 22h30.



Bar das Cardosas

Até 11 de julho, o Bar das Cardosas, no Porto, vai transformar os seus confortáveis lugares numa verdadeira bancada de luxo para assistir aos jogos das equipas que disputam o título do Euro 2020. Durante os 90 minutos de cada partida, todas as bebidas estarão em promoção numa "tática" 2 por 1, sejam vinhos a copo, cervejas nacionais e internacionais ou cocktails de assinatura. Haverá ainda ofertas especiais para celebrar cada golo marcado. A transmissão será também assegurada no dia 23 de junho, véspera de São João. E se vai ficar pelo Porto, aproveite, porque o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas oferece 20% de desconto em reservas até 2 agosto.

Lemon Plaza, WOW



A Lemon Plaza, no WOW, em Gaia, tem emitido todos os jogos deste Euro 2020. Com um espaço generoso, mesas distanciadas e um ecrã gigante, o Lemon Plaza é o spot perfeito para assistir aos jogos deste campeonato. Para petiscar, há desde as tradicionais moelas (€4) às pataniscas de bacalhau (€4) e às sandes de presunto (€5). Todos os petiscos podem ser acompanhados com uma boa seleção de cervejas, sidras ou vinhos. Onde? Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia Quando? Todos os dias das 10h às 18h