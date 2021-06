O misterioso novo restaurante do Cais Sodré que tem o nome de uma mulher

Sophia

"Ciao! Bem-vindos ao meu restaurante, onde todos os pratos são para ser partilhados, tal como na minha casa", lê-se, no topo da carta do, que ocupa uma esquina daSe dúvidas houvesse que este novo destino gastrómico quer fazer-nos sentir em casa, basta olhar para as paredes, revestidas com um papel florido (e muito amistoso, por sinal) onde repousam algumas fotografias da misteriosa anfitriã e seus familiares. Pouco se sabe sobre Sophia, de quem o restaurante herda o nome, só que sempre acompanhou de perto da sua, com quem aprendeu a cozinhar.Inspirada no livro de receitas de família, que passou por, Sophia começou a reinventar a cozinha italiana conjugando os melhores ingredientes com as mais saudáveis combinações e técnicas de confeção. As receitas de família são respeitadas, mas atualizadas à luz da sua criatividade e das suas crenças, e sempre alinhadas com a premissa naturalidade.É por isso que a maior parte dos, como é o caso da polenta de legumes com trufa, parmesão e rúcula (€13), do risotto de açafrão, prosecco, limão e espinafres (€14), ou da pappardelle fresca com bolonhesa vegan (€13). No peixe, encontramos sugestões como o polvinho com batata doce, tomate assado, balsâmico e manjericão (€21) ou rosbife com creme de abacate e tagliatelle fresco trufado (€18). Não poderiam faltar as pizzas, obrigatórias em qualquer menu italiano, e destaca-se a combinação da base, que aqui é feita com. Sugerimos a Papito, com camarão, alho, malagueta e espinafres baby (€16).Se a ideia é petiscar com um bom cocktail (que tal provar o Aperol Spritz da casa?), há sempre uma variedade deentre as quais brilha o inesperado ravioli gigante de espinafres, ricotta e gema de ovo (€9), o carpaccio de novilho com parmesão, rúcula e alcaparras (€12) ou o crudo de corvina com pistácio, menta e lima (€10). Em casa da avó de Sophia não se terminava sem provar o "tiramisu da Nonna" (€5,50) ou a panacota de iogurte e frutos do bosque (€5), ambas sobremesas tipicamente italianas que aqui também são essenciais.