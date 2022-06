Comida de rua e partilhas à mesa. Lisboa recebe a 1ª edição do Foodtropia

É já nos dias 2 e 3 de julho que o primeiro Foodtropia – Feast of Food & Stories traz ao Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, em Belém, comida de rua assinada por alguns dos melhores chefs nacionais e não só. Com Alex Atala, chef brasileiro com duas estrelas Michelin, como embaixador principal, o festival pretende realçar a importância dos fluxos migratórios para a riqueza gastronómica que hoje partilhamos. Para isto, foram convidados mais de 50 chefes nacionais e internacionais, que oferecem várias propostas de pratos de carne, peixe, não esquecendo a comida vegetariana e as sobremesas.

O evento vai decorrer no Jardim Botânico Tropical Foto: D.R

A iniciativa é da agência de comunicação Amouse Bouche com o apoio do Turismo de Portugal, e está inserida na programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022. É possível provar os pratos de vários chefes do país convidado, na Rua da França claro está, com destaque para Vincent Farges, detentor de uma estrela Michelin no seu restaurante Epur, em Lisboa.

Chef Vicent Farges Foto: D.R

Será também sentida a forte presença de cozinheiros de algumas das comunidades mais representativas no país, como Helt Araújo, chef angolano, Dulce Silva com especialidades de Guiné-Bissau, Sheila Abreu de Moçambique e Tony Fox com o seu restaurante Fox Coffee, cuja especialidade é a Cachupa. Estarão também presentes os chefes portugueses Henrique Sá Pessoa do restaurante ALMA, Rui Paula da Casa de Chá da Boa Nova e Manuel Maldonado, chef executivo do restaurante 100 Maneiras, entre outros.

Chef Henrique Sá Pessoa Foto: D.R

Espaço ainda para três das maiores instituições da gastronomia tradicional portuguesa, como a cervejaria Ramiro e o Solar dos Presuntos em Lisboa, e o restaurante de leitão da Bairrada, Mugasa, em Anadia.

Os bilhetes têm um preço de €10 a partir dos 12 anos, e os pratos têm um preço único de €6. Onde? Jardim Botânico Tropical, Belém Quando? 2 e 3 de julho, 12h-23h e 12h-22h30