10 pequenos lugares em Portugal que são verdadeiras pérolas

Há muito que Portugal está na mira dos meios de comunicação internacionais, sobretudo ligados a lifestyle e viagens. É o caso da revista americana Condé Nast Traveler, que elegeu 10 pequenas aldeias em Portugal como as mais bonitas.



Belmonte

Para além de ser a cidade do explorador Pedro Álvares Cabral, esta pequena vila em Castelo Branco tem uma forte cultura e herança judaica. Pode visitar o Museu Judaico, o castelo românico do século XIII, a Igreja de São João Tiago, que contém uma pietà de granito e a torre erguida no século I, Torre de Centum Cellas.

Torre Centum Cellas Foto: Câmara Municipal de Belmonte

Talasnal

Pertencente às 27 aldeias de xisto no centro de Portugal, com o aglomerado mais famoso na Serra da Lousã, a aldeia de Talasnal tem para oferecer uma incrível experiência gastronómica. De assados com castanhas das montanhas a pastelaria com mel local, as escolhas são uma ode à cozinha tradicional portuguesa.

Aldeia de Talasnal Foto: Aldeias do Xisto

Lindoso

Situada no Parque Nacional da Peneda do Gerês, no concelho de Ponte da Barca, esta aldeia é ideal para os amantes da natureza. Aproveite também para apreciar os inúmeros espigueiros de granito e visitar o castelo medieval.

Monsanto

Esta pequena aldeia pedonal em Castelo Branco foi conquistada por D. Afonso Henriques, primeiro rei português, e já foi cenário da icónica série A Guerra dos Tronos. É possível visitar as ruínas do antigo castelo romano, observar as casas de granito cobertas de musgo e almoçar a típica sopa de favas e coentros.

Aldeia de Monsanto Foto: Aldeias Históricas de Portugal

Alte

Ideal para os fãs de água, a aldeia de Alte em Loulé proporciona uma experiência inesquecível. Com várias nascentes naturais, é possível mergulhar perto das cascatas e fazer um piquenique junto da Fonte Grande.

Aldeia de Alte Foto: Junta de Freguesia de Alte

Marvão

Situada no distrito de Portalegre, na sub-região do Alto Alentejo, esta aldeia encontra-se a mais de 850 metros de altitude. As típicas casas caiadas de branco olham a fronteira espanhola, e o castelo de 1299 mandado construir por D. Dinis pode ser visitado, bem como os seus jardins.

Vila de Marvão Foto: Município de Marvão

Sortelha

Situada no Sabugal, esta aldeia histórica é rodeada de muralhas. Com um castelo do século XIII, festeja a feira medieval Muralhas com História, uma das mais incríveis feiras medievais em Portugal.

Amarante

Localizada no norte de Portugal, Amarante possui as mais belas mansões do século XVII. Pode visitar a Igreja de São Gonçalo, e apreciar as obras de arte cubista de Amadeo de Sousa-Cardoso, depois de dar uma passeio pelo Rio Tâmega.

Amarante Foto: @municipio_de_amarante

Carvalhal

Com uma das mais belas praias de areia branca, Carvalhal pertence à Herdade da Comporta, em Alcácer do Sal. Alugue um cavalo e aprecie o pôr-do-sol nas águas turquesa ou prove ostras frescas com os pés na areia.

Praia de Carvalhal Foto: Câmara Municipal de Grândola

Cancela Velha

Pertencente ao Parque Natural da Ria Formosa, a praia de Cancela Velha encontra-se protegida pelas ruinas do forte do século XVIII. Visite as típicas casas brancas com riscas azuis, e mergulhe nas inúmeras lagoas de água quente.