Pizzas, massas e Mambo Italiano

La Trattoria Foto: DR

La Trattoria Foto: DR

La Trattoria Foto: DR

Onde? R. Artilharia 1 79, Lisboa Quando? De segunda a sexta-feira das 12h30 às 15h, e das 19h às 23h. Sábado das 19h30 à meia-noite, e domingo das 19h30 às 23h. Reservas +351 213853043

Em restaurantes clássicos italianos, saltar as entradas é quase criminoso - quem é que não adora uma boa burrata ou um carpaccio no ponto? Foi o que não fizemos no La Trattoria, que mereceu uma visita a propósito dum evento que acontece todas as sexta-feiras, o Mambo Italiano, e anima a noite do restaurante, com um DJ que passa música tradicional italiana.O pairing perfeito com este ambiente de festa são as entradas, como diziamos. Burrata, camarão salteado com guanciale, pesto de tomate seco, azeitonas galegas e focaccia (€13,50), ou carpaccio ao estilo Cipriani, com finas fatias de carne de vaca, alcaparras e molho de parmesão e limão (€12,50), são excelentes escolhas. Mas há ainda os famosos arancini (croquetes feitos com arroz), piadinas e saladas e rotolini (rolinhos). Nos principais, as massas enchem-nos os olhos e a barriga. A de carbonara - no menu, La Gran Carbonara (€14) - vem com guanciale, pancetta, pecorino, gema de ovo e pimenta preta. Para quem adora provar sabores improváveis, a pappardelle com salmão braseado em sementes de papoila, funcho, malagueta, tomate cherry assado, espargos verdes e zest de lima (€17,50) é a escolha certa. E, por fim, o linguine preto salteado com camarão, alho e bisque (€17), para quem alinha em massa com camarão.Não resistimos a pedir uma pizza, e neste campeonato a escolha é vasta: há mais de uma dúzia de opções, entre as clássicas e o formato calzone, passando pelas criações da casa. É curiosa, a escolha da Pizza Trattoria: mozzarella, ovo, trufa preta, alho francês estufado e azeite de trufa branca, sendo que quem a pedir deve gostar mesmo do inconfundível sabor da trufa. Depois, da Diavola à Funghi, passando pela margherita ou pela de queijos, há opções para todos os apetites (entre os €10 e os €16). No fim, a escolha recai no tiramisú, doce italiano com queijo mascarpone e café, molho de chocolate e frutos secos (€5) ou na panna cotta com doce de nata e manjericão com coulis de frutos silvestres (€5).Em quase 50 anos, o La Trattoria tem-se reinventado com classe, alargando as salas e tornando o ambiente do restaurante mais elegante. Tudo começou nos anos 70 em Madrid, no famoso restaurante La Trattoria do conhecido restauranteur Alcide Tarella e da sua mulher Monique Solange, onde a alta sociedade de Madrid - de escritores a atores - se encontravam para jantar. Até que Alcide Tarella decide mudar-se para Lisboa e com o apoio empresarial de João Flores nasce em 1974 um restaurante com o mesmo nome em Lisboa.