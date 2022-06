Receita: curgete salteada, mel, feta e iogurte, pelo chef Miguel Mesquita

Ingredientes:

2 curgetes

100 gramas de queijo feta

4 colheres de sopa de iogurte grego natural

2 colheres de sopa de mel

q.b. azeite

q.b. sal e pimenta

q.b. folhas de manjericão seco

Preparação:

Saltear duas curgetes cortadas em pedaços numa frigideira com um fio de azeite, até ficarem douradas. Retirar para um prato com papel absorvente e temperar com sal e pimenta.

Espalhe iogurte grego natural no fundo de um prato (ou travessa) disponha por cima a curgete. Regue com mel, um fio de azeite e polvilhe com queijo feta.



Decore com uma folhas de manjericão e já está.