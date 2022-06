Restaurante BLIND apresenta "jantares de amigos"

Integrante do hotel Torel Palace Porto, o restaurante BLIND é um tributo à obra de José Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira. Com uma estrela Michelin, o chef Vitor Matos pretende evocar todos os sentidos, com momentos de entrega aos sabores e à experimentação. Para tal criou um novo conceito, o L’Amitiè Blind Experience, onde convida amigos para uma noite de união e cozinha a quatro mãos.

Hotel Torel Palace Porto Foto: D.R

O primeiro convidado é o chef Fernando Agrasar, que recebeu em 2010 uma estrela Michelin pelo seu restaurante As Garzas, na Galiza. O chef galego é autodidata e a sua cozinha focada na tradição joga com os produtos frescos da época e da região escolhidos pelo chef português.



A experiência começa dia 27 de junho pelos 19h30 e tem 18 lugares disponíveis. O menu tem harmonização vínica com a assinatura Soalheiro, primeira marca de Alvarinho de Melgaço, e um preço de €155 (pago na reserva).



Onde? Restaurante BLIND, Porto

Quando? 27 de junho, 19h30