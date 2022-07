Pine Cliffs Resort recebe quatro chefes portugueses para jantares inéditos

Um dos resorts de luxo mais prestigiados da Europa, o Pine Cliffs Resort Algarve abriu as portas em 1992. Além das atividades desportivas, como golfe e ténis, o hotel tem também 12 restaurantes e bares, loja de vinhos e pop-up store de roupas.



Para comemorar o 30º aniversário foram convidados chefes e winemakers portugueses, para quatro jantares exclusivos na esplanada do restaurante MIMO Algarve, um dos restaurantes do resort.

Chef Marlene Vieira / Chef Vítor Sobral Foto: D.R

As experiências Chef's Table contam com um menu de oito momentos desenhados pelo chef convidado, num tributo à gastronomia regional do Algarve. A 21 de julho é a vez do chef Rui Paula, com harmonização Wine&Soul, com Jorge Serôdio Borges, e a 28 é a chef Marlene Vieira a dar cartas à mesa, com Andrea e Sandra Tavares, que harmonizam a experiência com vinhos da Quinta da Chocapalha. A 4 de agosto espera-se a presença do chef Óscar Geadas, com harmonização dos vinhos Ribeiro Santos, selecionados por Carlos Lucas, e a 11 o chef Vitor Sobral encerra a experiência com pairing de vinhos Esporão, selecionados por José Luís Moreira da Silva

Chef Óscar Geadas / Chef Rui Paula Foto: D.R

Estes são eventospara adultos, e têm disponíveis 50 lugares. Iniciam-se às 20h, com um preço de €285 por pessoa, que inclui o menu com harmonização vínica e uma welcome drink.