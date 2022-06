La Brasserie, a cervejaria francesa em Nova Iorque que homenageia Anthony Bourdain

O sonho de ter um restaurante em Nova Iorque estava na lista de Francis Staub desde 1977, ano em que visitou a cidade pela primeira vez. Depois de se aventurar pelo negócio de panelas de luxo, que muitos grandes chefes consideram um indispensável na cozinha, concretizou o seu desejo ao adquirir o Les Halles, cervejaria localizada na Park Avenue South, ao chef Philippe Lajaunie. O gaulês esteve a cargo do restaurante até este fechar as portas em 2016. Apenas dois anos depois, Anthony Bourdain, conhecido pelos seus livros de culinária, programas de televisão e típicos pratos de inspiração francesa, tirou a própria vida.

Anthony Bourdais no restaurante português Tintol em Times Square Foto: Getty Images

Nascido em Nova Iorque, com ascendência francesa, Anthony Bourdain tomou o lugar de chefe executivo do Les Halles durante 18 anos, e Francis Staub decidiu prestar homenagem ao chefe colocando alguns dos seus icónicos pratos na nova ementa. "Gosto de pensar nisso como o meu presente para a cidade, ou uma verdadeira brasserie francesa criado em homenagem a Anthony Bourdain e à cidade de Nova Iorque, a metrópole de todas as metrópoles", afirma o empresário numa entrevista à Air Mail.

Foto: @brasserienyc

Depois de ser proprietário do Le Coq Rico, um restaurante especializado em pratos de frango, Francis Staub sente-se confiante que este novo conceito será um sucesso. La Brasserie senta 173 pessoas, e tem também um bar com quase 9 metros de comprimento. À frente da cozinha, estará o chef Jaime Loja.