Chef João Rodrigues, do Canalha, regressa ao Sublime Comporta

A primavera pede novos sabores e experiências. No próximo dia 1 de maio, o Canalha Comporta reabre no Sublime, levando consigo o melhor da gastronomia descomplicada. À semelhança do ano passado, o restaurante pop-up instala-se até ao final de outubro com pratos tradicionais e um ambiente descontraído, tudo pelas mãos do chef à frente do projeto lisboeta, João Rodrigues.

Restaurante 'Canalha Comporta' Foto: Joana Freitas

O Canalha Comporta contará com um menu repleto de novas propostas, como a Cabeça de xara, a Cecina de wagyu, as Molejas de borrego, o Carabineiro a cavalo, entre outros. Além destes, serão ainda servidos alguns pratos que já são referência no restaurante lisboeta, como o Raspado de presa de vaca arouquesa, a Lula de toneira e manteiga de ovelha, ou a Tortilha aberta de camarão e cebola, bem como a vitrine de peixe e marisco.

Chef João Rodrigues Foto: Joana Freitas

Quem não está alojado no hotel não se precisa de preocupar e é também bem-vindo a esta experiência. O pop-up do Canalha no litoral alentejano conta com 76 lugares e estará aberto das 19h00 às 23h00, de quarta a domingo. As reservas estão já disponíveis e podem ser feitas através do número 211 452 426 ou pelo email comporta@canalha.pt.

Tortilha aberta de camarão e cebola Foto: Joana Freitas

João Rodrigues nasceu em Lisboa e foi Chef Executivo da cozinha do Feitoria, com o qual ganhou uma estrela Michelin. Acabou por abandonar este restaurante em 2022 para se dedicar ao Projeto Matéria, uma iniciativa com o propósito de promover as boas práticas agrícolas e a produção animal com respeito e cuidado pela natureza. Em 2023, lança o Canalha, em Lisboa, uma parceria com o Grupo Paradigma, para além do restaurante itinerante, Residência, com o qual percorre diversas regiões do país para conhecer mais da gastronomia portuguesa e os pequenos produtores nacionais.