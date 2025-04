Quinta das Lágrimas prepara um almoço especial para o Dia da Mãe

O restaurante Pedro & Inês, na Quinta das Lágrimas, está a preparar uma ementa especial para o Dia da Mãe. Este almoço pretende que as famílias partilhem um momento de convívio e celebração num local onde a história e a beleza natural se unem para criar memórias. A proposta gastronómica, imaginada pelo chef Vítor Dias, inicia-se com salmão marinado e sopa de morangos com gengibre rosa. Para prato principal, há duas opções: filete de peixe-galo com crosta de algas e xerém, ou bochecha de vitela com rosti de batata e trufa. A sobremesa, batizada "Coração de Mãe", combina chocolate, morango e praliné.

Árvore "Figueira dos Amores" Foto: Hugo Pinheiro / Fundação Inês de Castro

A refeição inclui ainda bebidas (vinhos DOC Dão, cerveja, refrigerantes, águas, café ou chá) e tem o custo de €38,50 por pessoa. As crianças até aos 4 anos não pagam e dos 5 aos 10 anos usufruem de 50% de desconto. Aalém disso, em reservas de quatro ou mais pessoas, a Quinta das Lágrimas oferece às mães o Livro de Receitas do restaurante Arcadas.

A Quinta das Lágrimas, em Coimbra, é um hotel de charme situado num extenso jardim de 12 hectares. O espaço, associado à célebre lenda de amor de Pedro e Inês, combina património histórico, natureza e hospitalidade. O palácio, datado do século XVIII, preserva múltiplas salas, varandas e uma biblioteca forrada a madeiras exóticas, que acolhe milhares de livros antigos dedicados à história de Portugal e da família que ali viveu. Uma das maiores atrações da quinta são as fontes lendárias e os jardins românticos, onde se encontra a famosa árvore "Figueira dos Amores".