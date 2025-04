O restaurante chegou a Lisboa em novembro de 2022, depois de conquistar um lugar de destaque em Londres como espaço de cozinha indiana moderna, ousada e cheia de carácter. Desde então, o Gunpowder tem explorado uma ligação criativa entre os sabores intensos da Índia e os ingredientes frescos e autênticos de Portugal.

Restaurante Gunpowder Foto: DR

a Soul Curry Oyster. Todos os dias, entre as 18h e as 19h, até ao fim do verão, o restaurante no Chiado serve ostras da Ria Formosa em três versões distintas, todas a 2€, sem limite de quantidade. Para os puristas, há a versão clássica com limão. Já para os mais aventureiros, destacam-se as Picle Kachumber, preparadas com um vinagrete vibrante de cebola, tomate, picles, malagueta e mistura de especiarias indianas. Ainda mais ousadas são as Moilee & Caviar, ostras grelhadas na própria casca, envolvidas num delicado caril de coco com um toque picante e finalizadas com caviar, numa fusão improvável e luxuosa. Ostra Picle Kachumber Foto: DR A acompanhar, há vinhos brancos e espumantes escolhidos para harmonizar sabores do mar e das especiarias. É uma boa desculpa para fazer uma pausa, abrandar o ritmo e desfrutar dos fins de tarde mais quentes. Ostra Moilee & Caviar Foto: DR

O fundador do Gunpowder, Harneet Baweja, afirma que a novidade chegou para assinalar a primavera: "É a época perfeita para celebrar a vida com amigos e família. E nada melhor do que aproveitar para saborear as ostras frescas do Algarve e um bom espumante, na melhor companhia e no coração de Lisboa", disse em comunicado.