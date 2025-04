Torel Palace volta a receber degustação de vinhos com petiscos e música ao vivo

Entre os dias 16 e 18 de maio, o Torel Palace Lisbon abre portas à terceira edição do Vinho da Casa, evento vinícola que se tem vindo a afirmar no calendário lisboeta. Durante este fim de semana, o palacete transforma-se num espaço dedicado a alguns dos melhores vinhos nacionais, onde os visitantes terão a possibilidade de degustar cerca de 100 diferentes vinhos trazidos por vinte dos mais conceituados produtores portugueses. A experiência decorre numa sessão de 2h30, que irá permitir um contacto com os próprios criadores das colheitas apresentadas.

Vinho da Casa Foto: José Sérgio

O chef Vítor Matos, recentemente distinguido com duas estrelas Michelin com os restaurantes Blind e Oculto, estará a cargo dos jantares dinatoire, na primeira noite, com os vinhos da Quinta da Vacaria, a marca do grupo Torel, e dos outros produtores presentes nas noites seguintes. O primeiro jantar contará ainda com um momento de showcooking que juntará o chef com a produtora Sandra Tavares, da Wine&Soul. Já nos dias 17 e 18 de maio, a cozinha recebe João Álvares Ribeiro e João Roquette Álvares Ribeiro, da Quinta do Vallado, Maria Melo, do MasterChef, e Rosa Maria Campos e Maria João Pato, representantes da casa Luís Pato. As três noites serão conduzidas por Miguel Pires, do Mesa Marcada.

Chef Vítor Matos Foto: DR

O evento é constituído igualmente por masterclasses, limitadas a apenas 14 participantes. Aqui, nomes como o mestre de vinhos Dirceu Vianna Junior, o palestrante e escritor Jamie Goode e o jornalista Manuel Carvalho exploraram colheitas raras e interpretações da identidade vinícola portuguesa. O Dirceu Vianna Junior apresentará "Vinhos Velhos de Vinhas Velhas", no dia 16; Jamie traz "A diversidade dos vinhos portugueses em sete garrafas", no dia seguinte; e, por fim, Manuel Carvalho desafia os paladares dos convidados com "Portugal: uma identidade, diferentes estilos", com vinhos como Quinta do Crasto Vinha da Ponte 2012 ou Quinta do Vesúvio Vintage 1995. A reconhecida sommelière Cecilia Aldaz, co-proprietária do restaurante ORO, com duas estrelas Michelin no Rio de Janeiro, também marcará presença.

Torel Palace Lisbon Foto: Carlos Vieira

Mas as atividades não param por aqui e, durante os três dias, depois das masterclasses e da degustação dos vinhos, o Torel Palace Lisbon apresentará pocket shows, um momento de encontro entre o vinho e a arte, com os produtores, enólogos e outros artistas convidados. Para o dia 16, terá "Como fazer um lote de vinho do Porto", com Luís Sottomayor, limitado a 20 pessoas, e "Improviso Harmonizado" com Jamie Goode e Daniel Niepoort. Dia 17 conta com a oficina criativa "Como fechar o lote de um vinho alentejano", que nos é trazida por Pedro Baptista, da Fundação Eugénio de Almeida. Esta oficina criativa junta-se a uma sessão de Tango, de Mário Sérgio e Ana Madaíl, da Quinta das Bágeiras, e um concerto de Carlos Agrellos, da Quinta do Noval. Domingo, Rui Mauraus e Francisca Van Zeller protagonizam "Como fazer um chapéu Panamá", além da convidada Adriana Calcanhotto, compositora brasileira que fechará o evento.

Vinho da Casa Foto: José Sérgio

Para quem quiser passar por lá, o Torel Palace Lisbon disponibiliza pacotes de estadia que incluem acesso ao "Vinho da Casa", das 15h00 às 22h30. Já os bilhetes "Early Bird", com desconto até 10%, estão disponíveis até 20 de abril. As opções variam entre o bilhete base diário, com provas, jantar volante e pocket shows pelo valor de €195, ou então o bilhete com as masterclasses incluídas, de €345. Para mais informações, pode sempre ver no link vinhodacasa.pt.