‘Residência’ de regresso à estrada com sete paragens nacionais

A viagem gastronómica por diferentes regiões portuguesas volta para uma nova edição 2025. Esta iniciativa sem fins lucrativos é uma ideia de João Rodrigues e Vânia Rodrigues, que já remonta a 2018, quando criaram o Grupo Monda, um coletivo de projetos gastronómicos e de partilha de conhecimento entre pessoas, comunidades, alimentos e territórios. Como o Projeto Matéria e a Residência. Foi em 2023 e com a cozinha às costas, que este evento se pôs na estrada pela primeira vez e percorreu, durante 12 meses, doze quilómetros e doze regiões, marcando quase uma centena de visitas a produtores e chefs locais.

Chef João Rodrigues Foto: Joana Freitas

Começa agora a segunda temporada do Residência, com data de início marcada para os dias 5 e 6 de abril em Montemor-o-Novo e Grândola, com a presença de vários chefs nacionais e internacionais que se juntam com produtores e artesãos numa experiência por sete regiões portuguesas. Alentejo, Porto e Norte, Centro de Portugal, Lisboa, Algarve, Açores e Madeira são as zonas escolhidas para fazer as visitas aos produtores e restaurantes locais, conhecer o artesanato de cada zona e encontrar inspiração.

Nestes primeiros dois dias, a programação arranca já com alguns nomes de peso. Da gastronomia internacional João Rodrigues recebe Manoella Buffara, do restaurante Manu em Curitiba, no Brasil, chef conhecida pelo seu trabalho com grande componente vegetal nos seus pratos e dedicação à criação de hortas comunitárias e outros projetos. O Manu existe desde 2011 e está em 35º lugar na lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. O segundo convidado é Maksut Askar, do restaurante Neolokal. Vindo de Istambul, tem o seu restaurante desde 2014 e uma estrela Michelin desde 2023. Como convidado local, o evento conta com a presença do chef Felipe Ramalho do restaurante Páteo Real, em Alter do Chão.

Chef Filipe Ramalho Foto: DR

Para além dos chefs convidados, o fim de semana inclui uma descoberta pela região do Alentejo, com um almoço e visita à Herdade do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, guiados pelo seu fundador Alfredo Sendim. Os participantes poderão também conhecer A Cerquinha, projeto de hortícolas, frutos e ervas aromáticas de Rita Pacheco, que cultiva sob o regime biológico, e o arrozal e as terras onde cresce o arroz do Avô Quim, produtor em Melides.

Por fim, o Sublime Comporta será o anfitrião das duas primeiras refeições desta segunda temporada da Residência. Um jantar no dia 5, de €150, com o chef João Rodrigues e os dois cozinheiros internacionais, Manu Buffara e Maksut Askar, que irão criar cerca de seis pratos apenas com produtos da região. E um almoço no dia 6, com o preço de €70 e um menu dedicado à gastronomia tradicional alentejana, feito igualmente pelo chef João e Filipe Ramalho.

"Portugal é um país pequeno, mas esconde um território imenso por explorar – dos rios ao Atlântico, das planícies às serras, das curvas sinuosas às retas sem fim. É um destino vivo, cuidado por pessoas e projetos extraordinários que preservam os nossos saberes, sabores e tradições" diz Vânia Rodrigues.

A segunda paragem da Residência será em Lisboa, nos dias 14 e 15 de junho e espera-se que este evento aconteça ao longo de 2025 e se estenda até princípios de 2026.

Reconhecido dentro e fora de Portugal, João Rodrigues tem vindo a dedicar o seu trabalho à gastronomia nacional e aos produtores portugueses. Em 2015 foi distinguido como Chef d’Avenir pela Academia Internacional de Gastronomia e em 2022 com o The Game Changer Award, pela La Liste. Esteve durante 13 anos aos comandos do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin, e onde implementou o conhecido Menu Matéria com a apresentação de produtos em bruto ao cliente. Foi com o Feitoria, que deixou em meio de 2022, que ganhou durante seis anos consecutivos os prémios Mesa Marcada.