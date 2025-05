No Dia da Mãe, o brunch é no Terrace

O Dia da Mãe é já no próximo domingo e, se ainda não tem planos, o Terrace pode ser uma opção para ter em mente. Situado no piso térreo do Martinhal Lisbon Oriente, no Parque das Nações, o restaurante vai abrir portas para mais um domingo, mas desta vez em modo de celebração a todas as mães com um brunch especial. O objetivo é homenagear e honrar a pessoa extraordinária que faz parte das nossas vidas.

Para além do menu, que vai desde pratos salgados até sobremesas, o dia conta igualmente com outras surpresas, como um cocktail preparado para todas as mães presentes, música ao vivo e atividades direcionadas às crianças, para que toda a família consiga aproveitar a ocasião no seu melhor.

Brunch, no Terrace Foto: DR

Pertencente ao hotel e às residências do Grupo Martinhal, o Terrace está de portas abertas tanto para os hóspedes, como para visitantes locais ou turistas, das 7h até à meia-noite. Integra, então, as várias refeições do dia e pratos com ingredientes frescos, sazonais e em opções saudáveis, numa fusão da cozinha oriental com a mediterrânica, sem esquecer o toque português. Durante a manhã é um café acolhedor; à tarde, um espaço para almoços rápidos; cocktail bar ao final da tarde; e restaurante para terminar a noite.

Cocktail Bar Foto: DR

Os espaços, interior e exterior, foram projetados pelo reconhecido arquiteto português Eduardo Capinha Lopes. O restaurante foi o maior desafio de desenvolvimento do edifício, pois exigiu a criação de um efeito "camaleão" que integrasse todos os diferentes propósitos do dia. O objetivo é ter "tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo", sempre com um aspeto sofisticado e elegante.

A principal e única peça de arte que se pode ver no restaurante é o "Lighted Koala", de Bordalo II, uma peça moderna, típica do estilo do artista, onde o animal parece ganhar vida e mover-se, dependendo do ponto de vista.

Restaurante Terrace Foto: DR

Este espaço foi idealizado por Daniel Andrade. Em 2018, tornou-se chef Executivo no Grupo Martinhal, depois de ter passado por restaurantes como o do Rockliffe Hall Hotel, Golf & Spa Resort e do St. Brides Spa Hotel, ambos no Reino Unido. Conta já com 16 anos de experiência em liderança de cozinha por vários hotéis e espaços de restauração de luxo, principalmente em Londres.

O valor deste brunch é de €65 por adulto com bebidas não alcoólicas incluídas, sendo que está disponível um complemento de €15 para vinhos, cervejas e refrigerantes. O evento é gratuito para crianças com menos de três anos. Até aos 12 anos, podem beneficiar um desconto de 50%. As reservas são feitas através do email terrace.oriente@martinhal.com ou pelo número +351 910 027 182.