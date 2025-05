Não eram precisos, mas desde 15 de abril, há novos motivos para visitar Amarante. Foi neste dia que a cidade, considerada o berço da arte moderna em Portugal, assistiu à tão esperada reabertura da Casa da Calçada. Aquele que é um dos hotéis cinco estrelas mais deslumbrantes do país estava encerrado, há cerca de dois anos, para uma reabilitação profunda, fruto de um investimento de 15 milhões de euros.

Após a intervenção, o palácio — um edifício histórico, de traça barroca, erguido junto ao Tâmega no século XVI — surge como "uma visão contemporânea que homenageia o legado, os antepassados, a história, a arquitetura e a arte", segundo comunicado de imprensa. Imutável, apesar do interior totalmente renovado e das alterações em parte da estrutura, "permanece o gosto de bem-receber", uma característica intrínseca da propriedade desde que foi construída para ser uma das principais moradas do Conde de Redondo.

Exterior do Hotel Casa da Calçada Foto: DR

Atualmente, a unidade hoteleira conta com 35 quartos de diferentes tipologias (de €240 a 730€), alguns dos quais com vista para o rio ou para os jardins.

Do fine dining à comida de conforto

Sem surpresas, neste novo capítulo que a Casa da Calçada inicia, a gastronomia volta a estar no centro das atenções. À frente do Largo do Paço, uma das maiores referências nacionais no que diz respeito à cozinha de autor, encontra Francisco Quintas, cujo currículo inclui restaurantes galardoados do Reino Unido, Bélgica, Países Baixos e França. O chef de Miranda do Corvo — que em fevereiro de 2024, quando tinha 25 anos e estava ao comando do 2Monkeys, em Lisboa, se tornou no mais jovem cozinheiro português a conquistar uma estrela Michelin — assume a missão de voltar a escrever o nome do espaço amarantino no famoso guia vermelho, do qual saiu devido ao fecho para obras. Mas há outras.

Chef Francisco Quintas

"Acima de tudo, queremos servir bem quem nos visita. O objetivo é que os clientes venham, se divirtam connosco, gostem do que estão a comer e saiam daqui satisfeitos e com vontade de regressar", começa por dizer Francisco antes de um jantar, no Real by Casa da Calçada, em que revelou à Must alguns dos segredos do menu agora disponível.

"Pelo historial de excelência do projeto, que respeitamos e pretendemos manter, ambicionar a conquista da estrela acaba por ser natural. Vamos fazer por isso, com afinco, rigor e humildade. Não se trata, contudo, de uma obsessão", acrescenta o profissional. Este sucede a Tiago Bonito, o anterior líder do Largo do Paço, com o qual já colaborou, neste mesmo restaurante, enquanto estagiário.

Os comensais devem preparar-se para uma aventura sensorial completa, que coloca todos os sentidos em comunicação direta e constante, independentemente de optarem pela ementa de 13 (€140) ou 15 momentos (€160) — cada uma destas permite harmonizações com vinhos portugueses (€70 e 90€) ou internacionais (€95 e 115€). "As pessoas podem esperar uma experiência muito divertida, que as leve a viajar. O meu percurso inclui passagens por vários países europeus e as influências que trouxe comigo notam-se na carta. Esta inspira-se, sobretudo, na culinária francesa, que é o que mais gosto de fazer. Depois, há uma boa relação com o cliente, com este a ir à cozinha e o cozinheiro a ir à sala. Alguns pratos, inclusive, são finalizados na mesa. A ideia passa por desmistificar um pouco a parte mais formal do que é um palacete e a Casa da Calçada, sem nunca descurar o serviço de excelência a que obriga e valorizando ao máximo o produto português, trabalhado com boa técnica e criatividade".

Vinhas - Casa da Calçada Foto: DR

Na antestreia do seu menu, Francisco Quintas apresentou um guião de sabores inesperados, construído a partir de elementos como a trufa, o pregado, a gamba violeta e o borrego. "A nossa truta, por exemplo, vem de Cinfães. Chega através de um produtor local que está a realizar um trabalho excelente num dos rios menos poluídos da Europa. Isto acaba por lhe conferir pouca parte iodada, o que fica super interessante com o nosso processo de maturação, feito ao longo de sete dias. Para o prato de pregado, que é um dos meus peixes favoritos, aproveitamos o produto na sua totalidade, das espinhas às barbas e ao filete. Depois servimos com lula gigante dos Açores, caviar e bergamota. Temos ainda um prato de carabineiro com tutano, que é a medula óssea da vaca, e usamos lúcia-lima e ananás dos Açores. A manteiga e o limão, dois dos meus ingredientes favoritos, estão presentes do início ao fim. As sobremesas são um bocadinho diferentes do que é normal. Trata-se de uma pastelaria menos clássica, que é mais o meu estilo, e com muita frescura", conclui o chef.

Piscina exterior - Casa da Calçada Foto: DR

Apesar de ser o grande destaque, o fine dining não é a única possibilidade na hora de se sentar à mesa, lê-se na nota de imprensa. O Canto Redondo, liderado por Emiliano Savio, cozinheiro ítalo-argentino conhecido pela sua devoção à cozinha tradicional e de conforto, que "reinterpreta através de sofisticadas técnicas enraizadas em produtos locais, frescos e sazonais", também está de regresso. O filete de robalo, com batata confitada e molho espumante (€26), a perna de cordeiro, servida com arroz do mesmo e maçã (€50 para duas pessoas), o risoto, com abóbora, cebola roxa e vinho do Porto (€16), e o mil-folhas, com creme de ovos e framboesa (9€), são opções a considerar no momento de fazer o pedido.

Chef Emiliano Savio

Outro dos destaques é a reabertura do Ciao Tílias, que nada mais é do que "uma elegante e convidativa varanda sobre o rio Tâmega, fronteiriça ao hotel, com espaço interior e uma esplanada". No menu — com assinatura de Rui Azevedo —, dedicado "aos reconfortantes aromas da boa comida italiana", depara-se com sugestões que vão da bisteca à fiorentina, um t-bone com polenta e redução balsâmica (€29), ao tagliatelle gamberetti, com camarão, tomate seco, alcaparras, manjericão e bisque de camarão (15€), e à pizza Nduja, que leva molho de tomate, mozzarella, orégãos, nduja picante, tomate seco, grana padano e rúcula (13€). Se só quiser petiscar, aposte em snacks como a tábua mista, com variedade de queijos e enchidos, azeitonas, compota, cornichons e pão (€18), ou o pão de pizza, com presunto, rúcula e ovo estrelado (€6). Para acompanhar, há cocktails clássicos e de autor.

Ciao Tílias - Restaurante Italiano Foto: DR

O pequeno-almoço é servido no À Margem, que apresenta uma carta ligeira e de snacks. A nova sala de refeições, com vista para a parte histórica de Amarante, é o único espaço gastronómico que apenas recebe hóspedes.

À Margem - Sala de Pequeno Almoço Foto: DR

Um lugar suspenso no tempo

A ideia de que o tempo é "o derradeiro luxo e o maior privilégio" serviu de base à construção de um wellness center com piscina interior aquecida, fonte de gelo, banho turco, sauna, ginásio e várias salas de tratamento. Ao todo, são mais de 500 metros quadrados focados em terapias de bem-estar, que se dividem por "dois pisos incrustados abaixo e sob o vinhedo da Casa da Calçada". Os responsáveis definem este Tempo como "um retiro hedonista", "com uma arquitetura minimal e inspiradora", que "se molda organicamente aos elementos da terra, dentro da qual se abriga", "e onde pedras autóctones, granito e xisto são o ‘carvão’ com que se desenha esta frente de vidro e toda a sua estrutura interior". Aqui, garantem, "param as horas e prolongam-se os minutos".

Onde? Largo do Paço, 6 (Amarante). Horário? Largo do Paço — Terça a Sábado, das 19h30 às 21h. Canto Redondo — Todos os dias, das 11h00 às 24h. Ciao Tílias — Segunda a quinta, das 12h30 às 14h30 e das 19h às 24; sexta, das 12h30 às 14h30 e das 19h às 02h; sábado, das 12h30 às 02h; domingo e feriados, das das 12h30 às 24h00. Reservas? 25 541 0830 / geral@casadacalcada.com.