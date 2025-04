Uma viagem ao coração do México no Mex Factory

Num final de tarde que prometia aventura gastronómica, decidimos visitar o Mex Factory para conhecer o novo menu e a renovada alma do espaço. O restaurante, já conhecido entre os amantes da cozinha mexicana, acaba de entrar numa nova era - mais autêntica, mais fiel às verdadeiras raízes do México. A promessa era de uma experiência que transcendesse os clichés habituais e trouxesse ao prato a genuinidade dos sabores mexicanos.

O esforço para alcançar esta autenticidade não foi pequeno. A equipa do Mex Factory atravessou o Atlântico e mergulhou no coração vibrante da Cidade do México, guiada pelo foodie e crítico gastronómico Humberto Ballesteros. Entre mercados repletos de vida e restaurantes carregados de história, a equipa inspirou-se em tradições, técnicas e ingredientes que agora ganham vida no novo menu.

Entre as novidades: tacos de Brisket con mole de guayaba

O ambiente do restaurante acolhe-nos com uma atmosfera descontraída, mas envolvente, com detalhes que nos transportam para um México real, longe das imagens de postal. E foi neste cenário que demos início à experiência, começando com uma entrada simples mas emblemática: Guacamole y Topo. Cremoso, fresco e acompanhado por totopos crocantes, o guacamole era a primeira prova de que, ali, o compromisso com a qualidade é levado a sério.

Seguiram-se os tacos. Optámos pelos Tacos de Coliflor Crujiente, uma combinação irresistível de couve-flor panada, couve-roxa marinada e uma maionese de abacate e lima, tudo servido em tortilhas de milho. Cada dentada trazia uma explosão de texturas e sabores, num equilíbrio perfeito entre o crocante e o cremoso, o ácido e o fumado. Uma opção vegetariana que, pela riqueza de sabor, conquista até os mais fervorosos fãs de carne.

Não resistimos a experimentar também as Quesadillas de Camarón con Pimientos. A tortilha de trigo envolvia generosamente o camarão salteado com alho e pimentos, harmonizado com queijo derretido e um delicado molho de camarão e natas. Cada elemento estava no ponto certo, respeitando o produto e elevando a simplicidade da receita a algo memorável.

Torta três leches de chocolate

Para terminar esta viagem de sabores, escolhemos a sobremesa que já começa a ganhar fama na casa: a Torta três leches de chocolate. Um bolo húmido, embebido num creme de três leites com chocolate, que trouxe ao paladar uma doçura reconfortante, sem ser pesada. Um verdadeiro abraço no final da refeição.

O Mex Factory conseguiu algo raro: reinventar-se de forma fiel às origens, sem cair em exageros ou perder o conforto que se procura num restaurante.

Onde? LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Edifício H, Piso 0, Espaço 0.09A, 1300-501 Lisboa. Quando? Domingo – quinta: 12h00 às 00h00 e Sexta – Sábado: 12h00 à 01h00. Reserva? +351926396317.