Fitapreta. Fine dining num Alentejo imemorial

Na calma do Baixo Alentejo, a alguns passos de Évora, entre garfadas e bons vinhos, e rodeados pela calma e sossego característicos da região, encontramos uma proposta gastronómica a quatro mãos. A Cozinha do Paço, restaurante gastronómico da herdade Fitapreta, recebe mais um almoço com o lema de sempre: da horta à mesa, do rio ao mar.

A Cozinha do Paço recebe mais um almoço com o lema de sempre: da horta à mesa, do rio ao mar Foto: DR

A iniciativa mensal do restaurante de fine dining da Fitapreta, regressa já no próximo domingo, dia 27. Liderada por Afonso Dantas, A Cozinha do Paço, irá transformar-se num verdadeiro paraíso gastronómico. Uma experiência sensorial desenhada para apurar o paladar, ao ritmo do vagar alentejano. Neste almoço junta-se ao chef residente, Vítor Adão, chef do Plano, em Lisboa. Nascido em Chaves, traz na bagagem a riqueza dos sabores transmontanos, sempre presentes nas suas criações. Os dois chefs cruzam-se numa estreia que harmoniza a comida madeirense à culinária de Trás-os-Montes, resultando numa fusão de gastronomias distintas.

Afonso Dantas, chef residente d'A Cozinha do Paço Foto: Ranieri Faraoni

A valorizar os produtos locais, a sazonalidade e as origens nacionais nasce mais uma refeição acompanhada por bons vinhos, não fosse a Fitapreta produtor de vinhos. O enólogo António Maçanita também marcará presença, juntamente com outros cozinheiros de topo, do panorama nacional e internacional.

Vítor Adão, traz na bagagem a riqueza dos sabores transmontanos, sempre presentes nas suas criações Foto: Pedro Sadio

A refeição tem o custo de 195 euros e inclui a harmonização de vinhos, com curadoria de António Maçanita. A oferta de vinhos, percorre o Portugal continental e ilhas, com vinhos do Alentejo, Douro, Porto Santo e Pico.

A herdade da Fitapreta fica situada no Paço do Morgado de Oliveira, em Évora. Pode reservar através do telefone: 266 243 100.