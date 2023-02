Quer viajar e ganhar dinheiro? Este destino paga aos turistas para que o visitem

Taipei Times

Taiwan junta-se à lista dos destinos a oferecer umaque na sua terra passarem férias, noticiou o. O governo da ilha está a pensar oferecer cerca de 165 dólares (por pessoa) a 500 mil visitantes. Quanto maior o grupo, mais luxuoso será o valor.Foi apenas em outubro do ano passado que o governo de Taiwan levantou as restrições contra a covid-19 no que toca a visitantes estrangeiros, o que prejudicou imenso a economia e o turismo local. Por isso, o objetivo de 2023, através da iniciativa, é atrair pelo menos seis milhões de turistas às suas águas paradisíacas . Iniciativa esta que terá um custo total de quase 175 milhões de dólares.Os visitantes deverão receber o dinheiro em cartão, com o qual poderão pagar o alojamento e alimentação, entre outras necessidades, enquanto na ilha.Taiwan fica a sudeste da República Popular da China , e conta com um governo próprio desde 1949, ano em que a guerra civil entre comunistas e nacionalistas chineses terminou. Antes disso, foi controlado pela Holanda e pelo Japão até ao fim da segunda guerra mundial. É conhecido pela sua multiculturalidade e comida de rua, pelo mercado noturno de Shilin e por New Taipei, a parte mais recente da cidade. Longe da azáfama, encontram-se vários parques nacionais, recheados de trilhos pela natureza, templos, praias e festivais de lanternas.