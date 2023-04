Fakarava: um paraíso “desconhecido” na Polinésia Francesa

As, oe os seus incríveisfazem deo segundo maior atol do arquipélago Tuamotu, localizado na- umUm atol tem características que o diferem de uma ilha: este forma-se a partir de uma cratera de uma ilha vulcânica, distinguindo-se por ser formado por corais e caracterizado pelo seu formato oval, uma espécie de anel em redor de uma lagoa.

É considerado uma meca do mergulho, mas há cuidados a ter com as suas correntes violentas. Já com os tubarões, residentes permanentes, não há motivos de preocupação. Não são grandes e até passam um pouco indiferentes aos humanos. Por norma, descansam durante o dia e o breu da noite é o horário escolhido para caçar os muitos peixes que navegam nestes mares. Se é adepto de uma boa aventura, Fakarava oferece aos seus visitantes a experiência única de nadar com estes tubarões. São vistos como os guardiões deste sítio, é um animal sagrado tido como uma referência de culto e respeito.

Fakarava foi declarada pela Unesco como Reserva da Biosfera, onde a natureza é respeitada e preservada. Foto: Getty Images

Deve entrar na lista de sítios a conhecer Motu Kiria - a ilha das aves que fica a caminho de Teahatea, mais conhecida como a Lagoa Azul. Este último é um local de passagem obrigatória a visitar, onde os turistas poderão estar em contacto com uma grande diversidade de vida marinha nesta lagoa: desde corais, tartarugas, moreias, peixes-palhaço e até amêijoas gigantes. A gastronomia desta região é caracterizada pelos produtos locais que o atol oferece aos seus habitantes e visitantes, entre eles os peixes, moluscos e côcos.

Este é um local para relaxar, onde o turismo é calmo e a segurança garantida. Pode ficar instalado num dos bungalows ou pequenas pousadas com vista para a água límpida onde o azul-turquesa e o imenso areal branco brilha. Excursões, piqueniques, mergulho livre, pesca ou visitas às quintas de pérolas são algumas das atividades para passar o tempo enquanto desfruta deste pequeno paraíso.