Sofre do síndrome pós-férias? Coma estes alimentos

O regresso à rotina pode ser atarefado, sobretudo caso tenha estado de férias várias semanas e em completo modo de relaxamento. O processo de adaptação, este grande salto que é passar da praia para o escritório, conta com um período de, no máximo, 14 dias, e pode manifestar-se através de problemas de concentração, falta de motivação, insónias, irritabilidade, e tristeza. Para quem sofre deste "mal", saiba que existem certos alimentos, facilmente incluídos na dieta, que combatem os efeitos da "síndrome pós-férias", conforme explicou María José Crispín, nutricionista, ao site da GQ espanhola.

Vitaminas C e B12

A vitamina C é essencial para o bom funcionamento dos neurotransmissores - regula os níveis de cortisol, a "hormona do stress", melhora os níveis de dopamina, associada ao prazer e à motivação, e ainda os de serotonina, conhecida pela "hormona da felicidade". Além disso, contribui para um sistema imunitário fortalecido, que reduz a fadiga e o cansaço. A falta de vitamina B12 tem uma relação direta com o desenvolvimento de depressão, por isso queremos garantir os níveis certos. No caso da vitamina C, esta pode ser encontrada em frutas como limão, tangerina, laranja, kiwi e tomate e em vegetais como pimentos e bróculos, já a B12 está presente na carne vermelha, na carne branca, ovos, peixe, marisco e produtos lácteos.

Triptofano

É um aminoácido fulcral para o equilíbrio do sistema nervoso que contribui para produção de serotonina e melatonina - hormona que regula o sono - usadas no tratamento da depressão, ansiedade e insónias. Está presente na banana, na aveia e em alguns frutos secos como nozes e castanhas de caju.

Ácidos gordos ómega-3 e ácido fólico

A falta de ácidos gordos ómega-3 e de ácido fólico está também associada a distúrbios de saúde mental. São maioritariamente encontrados em peixes ricos em gordura - cavala, salmão, sardinha, arenque e atum - e vegetais de folha verde - como espinafres, agrião e couve.

Antocianinas

Trata-se de um grupo de corantes naturais responsáveis pela cor vermelha, azul e violeta, presentes em frutas e vegetais como mirtilos, amoras, cerejas e beringelas. Têm propriedades antioxidantes e ajudam a combater o stress.

Probióticos

Os probióticos contém bactérias que ajudam a regular a flora intestinal, um ponto importante a reter, dado que estudos científicos afirmam que quem tem a flora intestinal desequilibrada, sofre um maior risco de vir a ter depressão. Estão presentes no iogurte, no kefir e na kombucha.



Hidratos de carbono de absorção lenta

Incorporar este tipo de hidratos na rotina alimentar é sempre boa ideia, não apenas quando voltamos de férias. Isto porque, por serem de absorção lenta, não criam picos súbitos de glicose no sangue, a razão pela qual nos sentimos com sono depois de comer. Assim, os níveis de açúcar mantêm-se estáveis e sentimo-nos com mais energia ao longo do dia. Alguns exemplos são aveia, arroz integral, quinoa, trigo, grão, lentilhas e soja.